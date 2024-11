Die Turnerin wurde beim Volleyballspiel vom Staubsauger getroffen. Sebastian Kahnert/dpa

Am Dienstagabend wird in Turgi AG eine Turnerin von einem Staubsauger getroffen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstagabend wird in Turgi AG eine Turnerin von einem Staubsauger getroffen.

Jetzt ermittelt die Polizei. Mehr anzeigen

Während eines abendlichen Trainings in der Turnhalle warfen Unbekannte einen Staubsauger in die Tiefe. Das schwere Gerät traf eine Turnerin, was leicht böse Folgen hätte haben können, wie die Kantonspolizei Aargau schreibt.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in der Turnhalle an der Kronenstrasse in Turgi. Darin hielt der örtliche Turnverein sein Training ab und spielte Volleyball.

Etwa um 21.15 Uhr fiel von der meterhohen Galerie unvermittelt ein Staubsauger in die Tiefe und traf eine Spielerin an der Schulter. Die Anwesenden forderten eine Ambulanz an, welche die 18-Jährige zur Kontrolle ins Spital brachte. Wie sich zeigte, hatte sie keine Verletzungen erlitten.

Wie die ebenfalls aufgebotene Polizei erfuhr, hatten die Vereinsmitglieder zwei unbekannte Jugendliche gesehen. Diese hatten neben dem Staubsauger auch zwei Besen geworfen, damit jedoch niemanden getroffen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen.