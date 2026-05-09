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U-Haft beantragt Stiess Mann 47-jährigen Ukrainer absichtlich vor Zug in Burgdorf BE?

SDA

9.5.2026 - 11:47

Die Tragödie ereignete sich am Bahnhof Burgdorf BE (Archivbild).
Die Tragödie ereignete sich am Bahnhof Burgdorf BE (Archivbild).
KEYSTONE

Am Donnerstagabend ist ein Mann beim Bahnhof Burgdorf BE von einem Güterzug tödlich verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft beantragt nun U-Haft für einen kurz nach dem Vorfall verhafteten Mann.

Keystone-SDA

09.05.2026, 11:47

09.05.2026, 12:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 47-jähriger Ukrainer aus dem Kanton Bern geriet am Donnerstagabend beim Bahnhof Burgdorf auf die Gleise und wurde von einem Güterzug tödlich erfasst. Trotz Notbremsung und Rettungsmassnahmen starb er noch vor Ort.
  • Die Staatsanwaltschaft beantragt nun Untersuchungshaft für einen Mann, der Teil einer Gruppe war, die nach dem Vorfall vorläufig festgenommen wurde. Ein weiterer festgenommener Mann wurde bereits wieder entlassen.
  • Die Kantonspolizei Bern und die Staatsanwaltschaft ermitteln weiter intensiv zu den genauen Umständen des Vorfalls und zur Rolle des festgenommenen Mannes. Zudem werden weiterhin Zeugen gesucht.
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Am Donnerstagabend ist ein Mann beim Bahnhof Burgdorf BE auf die Gleise geraten und dabei von einem Güterzug tödlich verletzt worden. In diesem Zusammenhang beantragt die Staatsanwaltschaft nun Untersuchungshaft für einen am Zwischenfall beteiligten Mann. Das deutet darauf hin, dass die Ermittelnden nicht nur von einem Unfall ausgehen.

Der Mann, für den beim Zwangsmassnahmengericht nun Untersuchungshaft beantragt wurde, war Teil einer Gruppe von Männern, die nach dem Vorfall vorläufig festgenommen wurden. Ein anderer Mann wurde noch am Freitag wieder entlassen, wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau am Samstag weiter mitteilte.

Die umfangreichen Ermittlungen zur Klärung der Umstände und zur Rolle des festgenommenen Mannes werden durch die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der Staatsanwaltschaft weitergeführt. Auch werden nach wie vor Zeugen gesucht.

Tödlicher Zwischenfall in Burgdorf BE. Mann von Zug getötet – Polizei verhaftet mehrere Männer

Tödlicher Zwischenfall in Burgdorf BEMann von Zug getötet – Polizei verhaftet mehrere Männer

Verstorbener war in Bern wohnhafter Ukrainer

Der Verstorbene wurde derweil identifiziert: Laut der Staatsanwaltschaft handelte es sich um einen 47-jährigen Ukrainer aus dem Kanton Bern. Der Mann war am Donnerstagabend vom Perron 2/3 aus auf die Gleise geraten. Kurz vor 20.30 Uhr wurde der Zwischenfall der Polizei gemeldet.

Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung sei der Mann von einem einfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt worden. Die aufgebotenen Einsatzkräfte leiteten umgehend Rettungsmassnahmen ein, doch der Mann starb noch vor Ort.

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