Gefährliche Aktion in Wallisellen ZH Uber-Eats-Fahrer verirrt sich mit Velo auf A1

Dominik Müller

6.9.2025

Die A1 bei Wallisellen ist am Samstagnachmittag nicht nur von Autos und Töffs, sondern auch von einem Velo befahren worden.
Die A1 bei Wallisellen ist am Samstagnachmittag nicht nur von Autos und Töffs, sondern auch von einem Velo befahren worden.
Archivbild: Keystone

Am Samstagnachmittag hat sich ein Velofahrer auf die A1 bei Wallisellen ZH verirrt. Dabei handelt es sich um einen Lieferfahrer von Uber Eats.

Dominik Müller

06.09.2025, 15:08

Auf der A1 auf Höhe Wallisellen ZH ist am Samstagnachmittag ein Velofahrer unterwegs. «Ich musste mächtig auf die Bremse treten», berichtet ein blue News Leserreporter. Es handle sich um einen Uber-Eats-Fahrer.

Die Medienstelle der Kantonspolizei Zürich konnte den Vorfall auf Anfrage von blue News noch nicht verifizieren. Als der Leserreporter den Vorfall allerdings per Notruf meldete, bestätigten die Beamten, dass bereits mehrere Meldungen des fehlbaren Velofahrers eingegangen seien.

+++ Update folgt +++

