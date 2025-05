Das Haus in der Mitte muss weichen: Dafür zahlt die UBS den Mietenden sogar Geld. Screenshot Google Maps

Die UBS plant in der Zürcher Brahmsstrasse einen luxuriösen Ersatzneubau – und schmeisst dafür Dutzende Mietparteien raus. Zum Trost winkt jedoch ein «aussergewöhnliches» Geschenk: 3500 Franken Umzugspauschale.

An der Brahmsstrasse im Zürcher Sihlfeldquartier plant die UBS einen radikalen Eingriff: Die beiden Häuser mit insgesamt 22 Wohnungen sollen abgerissen und durch einen Neubau mit 60 Einheiten ersetzt werden. Die Kündigungen sind bereits verschickt – bis spätestens Ende März 2027 müssen alle Mieter*innen ausziehen, wie tsüri.ch schreibt.

Was in Zürichs angespanntem Wohnungsmarkt regelmässig für Protest sorgt, kommt hier mit einer ungewöhnlichen Geste: Die UBS bietet den betroffenen Parteien eine Umzugspauschale von 3500 Franken an.

Ein Nachbar, der anonym bleiben möchte, spricht gegenüber dem Portal von einem «Schweigegeld». Die UBS selbst nennt es ein «Entgegenkommen». Walter Angst vom Zürcher Mieterverband hält die Zahlung für «aussergewöhnlich» – zumindest auf dem Papier.

Denn ähnliche Methoden habe man schon bei der Räumung der Heuried-Siedlung durch die Credit Suisse erlebt, die mittlerweile von der UBS übernommen wurde. Damals wurden einzelne Mieter*innen mit langen Verträgen ebenfalls mit Zahlungen zum freiwilligen Auszug bewegt.

Abschied auf Zeit

Die UBS bleibt auf Nachfrage vage. Man setze auf «nachhaltigen Wohnraum» und verfolge eine «langfristige Anlagestrategie». Die neuen Mieten sollen sich im «mittleren ortsüblichen Segment für Neubauten» bewegen.

Doch ein Blick auf vergleichbare UBS-Projekte zeigt: Eine 3,5-Zimmerwohnung kann gut und gerne über 3400 Franken monatlich kosten – ein Niveau, das für die aktuelle Mieterschaft kaum tragbar sein dürfte.

Die Bank verweist auf Verdichtung und die Schaffung von modernem Wohnraum. Dabei ist sie längst zum grössten Immobilienakteur der Schweiz geworden – 70'000 Wohnungen gehören zur UBS, allein in Zürich rund 6500.

Während sich die Grossbank für Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung rühmt, bleibt für viele Mietparteien vor allem eines: ein Abschied auf Zeit – mit Bonus. Ob 3500 Franken die steigenden Mieten und die Verdrängung im Quartier wirklich abfedern können, bleibt mehr als fraglich.