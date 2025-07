Der Parkplatz in Lyssach BE machte in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen. Google Street View

Das Berner Obergericht hat entschieden, dass das Geschäftsmodell des Park and Ride in Lyssach unrechtmässig war. Der Betreiber muss nun hohe Gerichtskosten tragen.

Autofahrer fühlten sich durch schlecht sichtbare Gebührenhinweise getäuscht, was laut Gericht nicht als rechtmässige Grundlage für Strafanzeigen oder Forderungen diente.

Der Betreiber muss rund 15'000 Franken Gerichtskosten zahlen. Mehr anzeigen

Das Berner Obergericht hat das Geschäftsmodell des wohl unbeliebtesten Parkplatzes der Schweiz für rechtswidrig erklärt, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Der Betreiber des Park and Ride in Lyssach BE hatte versucht, durch ein gerichtliches Verbot Gebühren von Autofahrern einzutreiben. Dieses Vorgehen wurde vom Gericht demnach als unzulässig angesehen, da ein gerichtliches Verbot in erster Linie dem Schutz vor unbefugter Nutzung dient und nicht zur Erleichterung des Gebühreninkassos.

In Medienberichten machte das umstrittene Geschäftsmodell auch schon als «übelster Parkplatz der Schweiz» Schlagzeilen.

15'000 Franken Gerichtskosten

Der Fall begann, als ein Autofahrer, der wegen Nichtzahlung der Parkgebühren angezeigt wurde, den Strafbefehl vor Gericht anfocht. In erster Instanz erhielt er Recht, das Obergericht hat dieses Urteil nun bestätigt.

Der Betreiber hatte argumentiert, dass der Parkplatz durch ein gerichtliches Verbot geschützt sei, doch das Gericht stellte klar, dass dies nicht der Fall war. Der Betreiber habe vielmehr versucht, Autofahrer anzulocken und mit ihnen Geld zu verdienen, was nicht im Sinne der Gesetzgebung ist.

Gemäss «Berner Zeitung» fühlten sich Autofahrerinnen und -fahrer über den Tisch gezogen, weil die Hinweise zur Gebührenpflicht kaum sichtbar angebracht gewesen seien. In einem Brief seien fehlbare Autofahrer zunächst aufgefordert worden, eine Umtriebsentschädigung zu zahlen. Bei ausbleibender Zahlung drohte eine Anzeige.

Das Urteil hat weitreichende Folgen für den Betreiber. Er muss gemäss Bericht die Gerichtskosten von fast 15'000 Franken tragen. Zudem hat der Eigentümer des Areals den Mietvertrag mit ihm gekündigt und führt den Parkplatz nun selbst.

