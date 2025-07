Einblick in die grosse SBB-Baustelle in Schmitten

Aufgrund von Unterhaltsarbeiten ist der Bahnverkehr zwischen Bern und Freiburg seit Freitag für zwei Monate unterbrochen. Die SBB planen eine komplette Modernisierung des Bahnhofs Schmitten (FR), den Umbau der Weichen im Bahnhof Freiburg und den kompletten Unterhalt der Fahrbahn in Düdingen (FR). Einblick am Montagmorgen in die Arbeiten in Schmitten.

30.06.2025