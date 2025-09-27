  1. Privatkunden
Die Sache hat aber einen Haken Über 123’000 Franken Spenden für SP – dank SVP-Debatte

Petar Marjanović

27.9.2025

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth dankt der SVP für Fragen

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth dankt der SVP für Fragen

Während der Debatte zur SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» dankte Wermuth einem SVP-Nationalrat für eine Frage: «Denn wir haben die Menschen gebeten, für jede Minute, in der Sie hier im Parlament Ihre Argumente ausbreiten, zu spenden.»

27.09.2025

Während die SVP diese Woche im Parlament vor «Überbevölkerung» warnte, liess die SP die Kasse klingeln. Mit einer Spendenaktion zur Debatte sammelte sie Zusagen von über 123’000 Franken.

Petar Marjanović

27.09.2025, 23:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SP sammelte mit einer Spendenaktion während der Debatte zur SVP-Initiative Zusagen von über 123’000 Franken.
  • Sie wirft der SVP «Hetze gegen Ausländer» vor und warnt vor Folgen für Bilaterale und Arbeitsmarkt.
  • Die SVP warnt hingegen vor einer «Überbevölkerung».
Mehr anzeigen

Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz hat während der Debatte im Nationalrat zur SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» eine unkonventionelle Spendenaktion lanciert. Wer wollte, konnte pro Minute Redezeit der SVP eine Spende zusagen.

Die Debatte dauerte an zwei Tagen insgesamt elf Stunden. 116 Rednerinnen und Redner meldeten sich zu Wort. Am Ende empfahl die grosse Kammer die Initiative mit 121 zu 64 Stimmen bei sechs Enthaltungen zur Ablehnung.

Da die SVP die Rednerliste dominierte, summierten sich die Zusagen gemäss einem Online-Rechner der SP auf über 123’000 Franken wegen den 253 Minuten SVP-Redezeit. Die Volkspartei warnte in der Debatte unter anderem vor einer «Überbevölkerung» und verwies auf das Wachstum der Bevölkerung von sieben Millionen im Jahr 2000 auf 9,1 Millionen heute.

SVP-Nationalrat Pascal Schmid zur Nachhaltigkeitsinitiative

SVP-Nationalrat Pascal Schmid zur Nachhaltigkeitsinitiative

Der SVP-Nationalrat kritisierte in der Herbstsession 2025: «Was zu viel ist, ist zu viel. Diese masslose Zuwanderung tut unserem Land nicht gut, sie ist nicht gesund für unser Land.»

27.09.2025

Die SP erklärte, während dieser Redezeit sei «gegen Ausländerinnen und Ausländer gehetzt» worden. Mit der Aktion habe man den Spiess umgedreht: Je länger die SVP «ausländerfeindliche Parolen» verbreite, desto entschlossener wolle man für ein Nein an der Urne mobilisieren. Die Partei verweist insbesondere auf die Gefährdung der bilateralen Verträge mit der EU sowie auf die Verschärfung des Fachkräftemangels.

Keine Konsequenzen für Nicht-Spender

Bei den 123’000 Franken handelt es sich allerdings um Zusagen. Laut einer SP-Sprecherin wurden am Freitag über 1000 Personen per Mail aufgefordert, ihre Spende zu bestätigen.

Wer nicht zahlen könne, muss aber nicht mit Konsequenzen rechnen: «Falls jemand den versprochenen Betrag nicht bezahlen kann, haben wir natürlich Verständnis», betont die Partei. Stattdessen wolle man alternative Formen des Engagements nahelegen – etwa das Verteilen von Flyern oder das Verfassen von Leserbriefen.

Kleinspenden sind für die Sozialdemokraten seit Langem eine zentrale Einnahmequelle. 2024 flossen laut den jüngsten Zahlen zur Parteifinanzierung über fünf Millionen Franken in Tranchen unter 15’000 Franken, im Schnitt 69 Franken pro Spende.

Die bürgerlichen Parteien stützen sich stärker auf Grossspenden aus der Wirtschaft, insbesondere aus dem Banken- und Versicherungssektor. Laut einer Recherche des Kollektivs WAV («Das Lamm») stammen bei der SVP 2,4 Millionen Franken oder rund 40 Prozent des Budgets aus Bundesmitteln.

Laut einer Datenauswertung finanziert sich die SVP zu grossen Teilen (41 Prozent) durch staatlich bezahlte Fraktionsbeiträge. Bei FDP und SP gibt es hingegen sehr viele Spenden.
Laut einer Datenauswertung finanziert sich die SVP zu grossen Teilen (41 Prozent) durch staatlich bezahlte Fraktionsbeiträge. Bei FDP und SP gibt es hingegen sehr viele Spenden.
WAV/das Lamm

Die Eidgenössische Finanzkontrolle weist allerdings darauf hin, dass die vorhandenen Daten unvollständig seien und kein Gesamtbild der Parteienfinanzierung erlaubten.

