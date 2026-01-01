  1. Privatkunden
Über 30 Brandopfer in Spezialzentren Schweizer Spitäler nach Silvesterunglück im Wallis am Limit 

SDA

1.1.2026 - 14:17

Nach dem Unglück in Crans-Montana stehen Spitäler unter Druck. 
AP

Die Universitätsspitäler Zürich und Lausanne behandeln derzeit über 30 Schwerverletzte nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana. Beide Kliniken arbeiten im Krisenmodus – und rechnen mit weiteren Patientinnen und Patienten.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

01.01.2026, 14:17

01.01.2026, 16:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Brand in Crans-Montana werden Dutzende Verletzte in den spezialisierten Verbrennungszentren in Lausanne, Zürich und Genf medizinisch versorgt.
  • Die Spitäler haben ihre Kapazitäten erhöht, Krisenpläne aktiviert und rechnen mit weiteren Verlegungen von Patientinnen und Patienten.
  • Eine genaue Einschätzung der Verletzungsschwere ist noch nicht möglich; laufende Triage und ärztliche Evaluierungen bestimmen die weitere Behandlung.
Mehr anzeigen

Nach dem Brand in einer Bar in Crans-Montana VS in der Neujahrsnacht werden Dutzende Verletzte in den beiden Schweizer Verbrennungszentren behandelt. In Lausanne werden derzeit 22 Patientinnen und Patienten gepflegt. Zürich hat über ein Dutzend Brandopfer aufgenommen.

Die Schwerverletzen wurden per Rettungshelikopter aus dem Wallis in die Verbrennungungszentren an den Universitätsspitälern Zürich und Lausanne (Chuv) transportiert. Es sind die beiden einzigen Zentren in der Schweiz, die auf Brandverletzungen spezialisiert sind.

Beide Kliniken rechnen mit weiteren Aufnahmen und haben ihre Kapazitäten erhöht. Die Rettungshelikopter würden laufend neue Brandopfer aus Crans-Montana einfliegen, sagte ein Sprecher des Universitätsspitals Zürich der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Am Donnerstagmittag seien es bereits über ein Dutzend gewesen. Sechs Patientinnen und Patienten werden zudem im Universitätsspital Genf (HUG) betreut.

Chuv im Krisenmodus

In der Westschweiz werden die Betroffenen insbesondere im Verbrennungszentrum am Chuv sowie in den Intensivpflegestationen für Erwachsene und Kinder dieses Spitals medizinisch versorgt. Nach Angaben des Chuv sind momentan alle vorgesehenen Patientinnen und Patienten aufgenommen worden. Weitere Verletzte werden in den nächsten Stunden nicht erwartet, allerdings sind spätere Verlegungen von Brandopfern aus anderen Spitälern weiterhin möglich.

Dutzende Tote und 100 Verletzte. «Bleibt stark, liebe Freunde» – die Welt blickt geschockt ins Wallis

«Wir wurden vom Wallis vor der Ankunft der Patientinnen und Patienten informiert und mussten Verlegungen vornehmen, um Platz zu schaffen. Wir haben zusätzliche Teams mobilisiert und ein Krisendispositiv eingerichtet», sagte Chuv-Direktorin Claire Charmet in der Sendung «Le 12h30» des Westschweizer Fernsehens RTS.

Derzeit funktionieren die Notaufnahmen für Erwachsene und Kinder normal, und Patientinnen und Patienten können das Chuv aufsuchen falls nötig. «Wir werden in den nächsten 24 Stunden eine Bilanz ziehen, um zu sehen, wie lange wir das durchhalten können, ob die Patienten hierbleiben, ob gewisse ausländische Patienten in ein Zentrum für Schwerbrandverletzte in ihrem Herkunftsland verlegt werden können», so Charmet.

Walliser Kantonsspital hat Katastrophenplan aktiviert

Es sei derzeit zu früh, um eine Aussage über den Schweregrad der Verletzungen zu machen, betont die Direktorin. Die Patientinnen und Patienten werden von den Ärztinnen und Ärzten laufend evaluiert.

Tragödie im Wallis. Diese Bilder und Videos zeigen das Unglück in Crans-Montana

Das Triagezentrum im Wallis hat eine erste Sichtung der Patienten vorgenommen. Je nach Schweregrad und Art der Verletzung wurden sie anschliessend auf jene Zentren verteilt, die über die notwendigen Ressourcen verfügten.

Das Spital in Sitten, das die Mehrheit der Opfer aufnimmt, hat den Katastrophenplan aktiviert. Auch das Genfer Universitätsspital (HUG) ist mobilisiert. Es betreut derzeit sechs Patientinnen und Patienten, von denen vier per Helikopter und zwei mit der Ambulanz eingeliefert wurden, wie eine Sprecherin gegenüber Keystone-SDA erklärte.

Notaufnahme am Limit: Dutzende Böller-Verletzte in Berlin

In der Silvesternacht kommen die Krankenhäuser in Deutschland regelmässig an ihre Grenzen – so auch das Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn. O-Ton Stefanie Kerstens, Radiologie Assistentin: «In der Silvesternacht jetzt haben wir immer viele Böllerverletzungen und unter anderem sieht man es ja, hier ist schon ein starkes Ausmass an der Verletzung, da fehlt schon sämtliche Finger, sowas sieht man öfters.»

01.01.2026

Tragische Bilanz: Verletzte und Tote an Silvester

Deutschland feiert den Jahreswechsel, doch nicht überall bleibt es friedlich. In vielen Städten kommt es zu Angriffen auf Einsatzkräfte, und es gibt Tote sowie Verletzte. In Bielefeld verlieren zwei 18-Jährige ihr Leben bei Unfällen mit selbstgebauter Pyrotechnik. In der Nähe von Rostock erleidet ein 14-Jähriger durch einen explodierten Böller eine schwere Verletzung und verliert seine linke Hand. In Leipzig wird ein 16-jähriges Mädchen beim Versuch, einen in Deutschland nicht zugelassenen Silvesterböller zu entzünden, schwer an der Hand verletzt.

01.01.2026

MTV jetzt ohne Musikvideos im Programm

MTV ohne M: Der Musiksender MTV Germany streicht mit dem Beginn von 2026 Musikvideos aus seinem Programm.

01.01.2026

Italien. Spektakuläres Neujahrsspringen in den Tiber in Rom

ItalienSpektakuläres Neujahrsspringen in den Tiber in Rom

Explosion. Laut Behörden gab es in Bar von Crans-Montana einen Flashover

ExplosionLaut Behörden gab es in Bar von Crans-Montana einen Flashover

Ticker zum Jahreswechsel. «Zündschnur war relativ kurz, und beim Ausholen ist er explodiert» +++ Silvester-Bilanz

Ticker zum Jahreswechsel«Zündschnur war relativ kurz, und beim Ausholen ist er explodiert» +++ Silvester-Bilanz