Überfüllte Züge sorgen vor Pfingsten für Chaos

Demnach waren die Züge derart überfüllt, dass der Zug nicht weiterfahren konnte. (Archivbild) KEYSTONE

Vor Pfingsten kam es auf der Strecke Zürich–Lausanne zu überfüllten Zügen, in denen Reisende teils aus Sicherheitsgründen aussteigen mussten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor dem Pfingstwochenende kam es auf der Strecke Zürich–Lausanne zu stark überfüllten Zügen mit fehlenden Sitzplätzen und blockierten Gängen.

Teilweise mussten Passagiere den Zug verlassen oder er konnte wegen Sicherheitsbedenken nicht weiterfahren.

Die SBB betonen, dass solche Fälle selten sind und aus Sicherheitsgründen entschieden wird, ohne Anspruch auf Entschädigung. Mehr anzeigen

Vor dem Pfingstwochenende ist es nicht nur auf den Strassen, sondern auch auf der Schiene zu massiven Überlastungen gekommen. Besonders betroffen war am Freitagabend eine Verbindung von Zürich nach Lausanne, wie der «Blick» berichtet.

Demnach waren die Züge derart überfüllt, dass der Zug nicht weiterfahren konnte. In der Folge wurden Passagiere ohne Sitzplatz aufgefordert, den Zug zu verlassen. Laut «Blick» wiederholte sich die Situation später in Olten, wo es zusätzlich zu einer Verspätung kam. Die angespannte Lage sorgte unter den Reisenden für Unmut.

Rechtlich ist die Situation jedoch klar geregelt: Die SBB dürfen Passagiere nicht einfach aus dem Zug weisen. Gleichzeitig verweisen die Bundesbahnen auf Sicherheitsaspekte.

«Überbelegung wird dann zum Problem, wenn die Sicherheit der Reisenden und des Zugpersonals im Notfall nicht mehr gewährleistet ist. Denn im Notfall muss eine schnelle Evakuation möglich sein», heisst es dazu laut «Blick» von den SBB. Blockierte Gänge durch Gepäck und stehende Personen könnten dies verhindern.

In solchen Fällen liegt die Entscheidung beim Zugpersonal. Zwar besteht eine Transportpflicht, doch kann indirekt Druck ausgeübt werden: «Wenn sich nicht genügend Reisende bereit erklären, den Zug zu verlassen, kann der Zug nicht mehr weiterfahren und fällt aus», zitierte der «Blick» weiter aus den SBB-Angaben.

Kommt selten vor

Solche Vorfälle sind gemäss SBB selten. Auf stark frequentierten Strecken wie durch den Gotthardbasistunnel komme es nur vereinzelt dazu. Dort gelten zudem strengere Auslastungsgrenzen, um die Sicherheit im Tunnel jederzeit gewährleisten zu können. Einen Anspruch auf Entschädigung haben betroffene Reisende in solchen Fällen nicht.