Der Traktor und der Audi wurden stark beschädigt. Kapo Aargau

Am Mittwochabend crashen in Fisibach AG ein Auto und ein Traktor. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwochabend kollidierte in Fisibach AG ein Auto mit einem Traktor mit Anhänger. Das teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 18.30 Uhr auf der Belchenstrasse in Fisibach. Ein 27-jähriger Traktorfahrer war mit einem Anhänger unterwegs und bog in eine Nebenstrasse ab. Gleichzeitig setzte ein 52-jähriger Autofahrer zum Überholen an. Dabei prallte sein Audi seitlich gegen den Traktor.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Traktor samt Anhänger auf die Seite. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Da die Strasse vorübergehend gesperrt war, richtete die Feuerwehr eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei Aargau untersucht den genauen Unfallhergang.