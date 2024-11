Für 999 Franken übernachtest du in Walliser Ferienort unbegrenzt

Ein Hotel in Saas-Fee VS lockt mit einem neuen Saison-Abo. Archivbild: Keystone

In Saas-Fee VS eröffnet bald ein Hotel, das mit einem speziellen Abo-Modell für die Wintersaison aufwartet. Gäste können für eine Pauschale unbegrenzt übernachten.

In Saas-Fee VS wird ein neues Hotelkonzept eingeführt – mit einem aussergewöhnlichen Abo-Modell. Die Revier Mountain Lodge bietet Gästen die Möglichkeit, für eine einmalige Zahlung von 999 Franken während der gesamten Wintersaison beliebig oft zu übernachten. «Blick» hat zuerst darüber berichtet.

Das Angebot startet am 22. Januar 2025 und richtet sich an preissensitive Gäste, die von der Flexibilität und den günstigen Konditionen profitieren möchten. Das Abo-Modell erlaubt es den Gästen, ein Doppelzimmer der Kategorie Smart Cabin zu buchen, wobei das zweite Bett ohne zusätzliche Kosten genutzt werden kann.

Allerdings gibt es Einschränkungen: Buchungen sind nur zwei Tage im Voraus möglich und der Aufenthalt ist auf maximal sieben aufeinanderfolgende Nächte begrenzt. Nach einer Pause von zwei Tagen kann erneut gebucht werden. Gemäss Daniel Renggli, CEO der Revier Hospitality Group, ziele das Konzept auf die treue Kundschaft von Saas-Fee ab, die bereits durch frühere Angebote angelockt wurde.

Kein reiner Marketing-Gag

Die Revier Mountain Lodge rechnet mit etwa 50 Abonnenten für die kommende Wintersaison. Obwohl das Abo nicht primär zur Umsatzsteigerung gedacht ist, handelt es sich gemäss Renggli nicht nur um einen Marketing-Gag: «Falls wir positive Erfahrungen machen, werden wir darüber nachdenken, das Angebot auch in anderen Hotels und eventuell auch ganzjährig einzuführen, womöglich in angepasster Form», sagt er zu «Blick».

Die Revier Hospitality Group betreibt bereits Hotels in Adelboden, Dubai, Lenzerheide und Montafon, mit weiteren Standorten in Planung. Die neue Lodge in Saas-Fee, die 32 Millionen Franken gekostet hat, bietet 82 Zimmer und richtet sich an ein modernes Publikum.

Hotelabos sind selten, aber einige Betriebe nutzen sie, um in der Nebensaison digitale Nomaden anzuziehen. Roland Schegg, Professor für Tourismus, sieht in dem Konzept der Revier Mountain Lodge eine interessante Strategie. Er betont, dass ein Testlauf sinnvoll ist, um herauszufinden, ob zusätzliche Einnahmen generiert werden können, warnt jedoch vor der Gefahr, das reguläre Geschäft zu kannibalisieren.

