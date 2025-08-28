Ueli Maurer besucht Parade in Peking – mit Putin und Kim Jong-un

Einladung als China-FreundUeli Maurer besucht Parade in Peking – mit Putin und Kim Jong-un
Andreas Fischer
28.8.2025
Peking lädt zu einer grossen Militärparade, auf der Gästeliste steht neben Wladimir Putin und Kim Jong-un auch Ueli Maurer. Der Alt Bundesrat sieht darin kein Problem. Ein offizielles Mandat der Schweiz hat er nicht.
Mit der grössten Militärparade seit mehr als zehn Jahren will China in der nächsten Woche das 80-jährige Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs feiern. Peking hat für den Anlass Staatsgäste aus allen Teilen der Welt eingeladen. Darunter sind Kim Jong-un aus Nordkorea, Putschisten-General Min Aung Hlaing aus Myanmar und Serbiens Präsident Aleksandar Vučić. Wladimir Putin ist Ehrengast.
Neben dem Who-is-who der autokratischen Regimes steht auch ein Schweizer: Ueli Maurer. Der Alt Bundesrat nimmt auf Einladung Pekings an den Feierlichkeiten teil, berichtet SRF. Wobei die Reise des SVP-Politikers nicht auf einem offiziellen Mandat des Bundesrats beruhe. Auch das Aussendepartement (EDA) wusste davon nichts.
Ueli Maurer sieht in der Reise offenbar keine Probleme. Es sei wichtig, Kontakte und Beziehungen zu China zu pflegen, sagte der ehemalige Verteidigungs- und Finanzminister gegenüber SRF.
Maurer hatte bereits als Bundesrat eine ausgesprochen China-freundliche Haltung gezeigt. In seinen beiden Amtszeiten als Bundespräsident reiste er 2013 und 2019 nach Peking und traf sich dort mit Chinas Präsident Xi Jinping.
