Ueli Maurer besucht Parade in Peking – mit Putin und Kim Jong-un

Alt Bundesrat Ueli Maurer hat eine Einladung Pekings zu Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs amgenommen. sda

Peking lädt zu einer grossen Militärparade, auf der Gästeliste steht neben Wladimir Putin und Kim Jong-un auch Ueli Maurer. Der Alt Bundesrat sieht darin kein Problem. Ein offizielles Mandat der Schweiz hat er nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen China erinnert am 3. September an den Sieg über Japan im Zweiten Weltkrieg und lädt zahlreiche Politiker aus dem Ausland ein.

Auch Ueli Maurer will der grossangelegten Militärparade beiwohnen – neben Autokraten wie Wladimir Putin und Kim Jong-un.

In Bundesbern wusste man nichts von den Plänen des Alt Bundesrates. Mehr anzeigen

Mit der grössten Militärparade seit mehr als zehn Jahren will China in der nächsten Woche das 80-jährige Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs feiern. Peking hat für den Anlass Staatsgäste aus allen Teilen der Welt eingeladen. Darunter sind Kim Jong-un aus Nordkorea, Putschisten-General Min Aung Hlaing aus Myanmar und Serbiens Präsident Aleksandar Vučić. Wladimir Putin ist Ehrengast.

Neben dem Who-is-who der autokratischen Regimes steht auch ein Schweizer: Ueli Maurer. Der Alt Bundesrat nimmt auf Einladung Pekings an den Feierlichkeiten teil, berichtet SRF. Wobei die Reise des SVP-Politikers nicht auf einem offiziellen Mandat des Bundesrats beruhe. Auch das Aussendepartement (EDA) wusste davon nichts.

Ueli Maurer sieht in der Reise offenbar keine Probleme. Es sei wichtig, Kontakte und Beziehungen zu China zu pflegen, sagte der ehemalige Verteidigungs- und Finanzminister gegenüber SRF.

Maurer hatte bereits als Bundesrat eine ausgesprochen China-freundliche Haltung gezeigt. In seinen beiden Amtszeiten als Bundespräsident reiste er 2013 und 2019 nach Peking und traf sich dort mit Chinas Präsident Xi Jinping.