Ueli Maurer reist erneut nach Peking und wird als «Ex-Präsident» gefeiert

Der frühere Bundesrat Ueli Maurer sorgt erneut für Diskussionen: Zum zweiten Mal in weniger als vier Wochen hat er China besucht. Laut einem Bericht von «Le Temps» nahm der 74-Jährige am 26. September in Peking an einer von der chinesischen Regierung organisierten Friedenskonferenz teil. Dort wurde er von den Gastgebern als «prominenteste Persönlichkeit» und als «ehemaliger Präsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft» vorgestellt.
Für Irritationen sorgt nun vor allem die Frequenz seiner Reisen. Die Bundeskanzlei bestätigte gegenüber «Le Temps», dass der Bundesrat nicht über Maurers Aufenthalt informiert gewesen sei. Allerdings besteht für ehemalige Mitglieder der Landesregierung keine rechtliche Pflicht, ihre privaten Reisen abzusprechen oder anzumelden. Maurer reiste daher nicht im Auftrag des Bundes, sondern als Privatperson.
Bereits im September hatte er seine Teilnahme an der Militärparade verteidigt. In einem Gespräch mit der «Weltwoche» erklärte er, es sei wichtig gewesen, dass die Schweiz in Peking präsent gewesen sei. Die Schweiz wirke dadurch aus chinesischer Sicht neutral. Kritik an seiner Teilnahme bezeichnete er damals als «fast ein Gütesiegel».
Die Nähe des Alt-Bundesrats zu China ist nicht neu. Schon während seiner Amtszeit hatte Maurer die Beziehungen intensiv gepflegt und mehrfach das Land besucht. In chinesischen Staatsmedien wurde er wiederholt als «alter Freund Chinas» bezeichnet.