Ueli Maurer reist erneut nach Peking und wird als «Ex-Präsident» gefeiert

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bern wusste von nichts Ueli Maurer reist erneut nach Peking und wird als «Ex-Präsident» gefeiert

Sven Ziegler

3.10.2025

Ueli Maurer ist erneut nach China gereist. 
Ueli Maurer ist erneut nach China gereist. 

Ueli Maurer ist zum zweiten Mal innert Monatsfrist nach China gereist – diesmal zu einer Friedenskonferenz, auf Einladung Pekings. In Bern versichert man, nichts gewusst zu haben.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

03.10.2025, 09:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ueli Maurer war bereits Anfang September zu einer Militärparade in Peking eingeladen und verteidigte diese Reise als «Akt des Respekts».
  • Ende September trat er erneut in China auf – diesmal als prominenter Gast einer Friedenskonferenz, offiziell als «ehemaliger Präsident».
  • Die Bundeskanzlei bestätigt, dass Bern von den Reisen nicht informiert war, betont aber, dass für Alt-Bundesräte keine Informationspflicht besteht.
Mehr anzeigen

Der frühere Bundesrat Ueli Maurer sorgt erneut für Diskussionen: Zum zweiten Mal in weniger als vier Wochen hat er China besucht. Laut einem Bericht von «Le Temps» nahm der 74-Jährige am 26. September in Peking an einer von der chinesischen Regierung organisierten Friedenskonferenz teil. Dort wurde er von den Gastgebern als «prominenteste Persönlichkeit» und als «ehemaliger Präsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft» vorgestellt.

Es ist nicht Maurers erster Auftritt in China in diesem Jahr. Bereits am 3. September hatte er in Peking an einer Militärparade zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs teilgenommen – gemeinsam mit Gästen wie Russlands Präsident Wladimir Putin oder Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.

Schon im September in Peking vor Ort

Für Irritationen sorgt nun vor allem die Frequenz seiner Reisen. Die Bundeskanzlei bestätigte gegenüber «Le Temps», dass der Bundesrat nicht über Maurers Aufenthalt informiert gewesen sei. Allerdings besteht für ehemalige Mitglieder der Landesregierung keine rechtliche Pflicht, ihre privaten Reisen abzusprechen oder anzumelden. Maurer reiste daher nicht im Auftrag des Bundes, sondern als Privatperson.

Mit Putin und Kim. Ueli Maurer präsentiert sich an der chinesischen Militärparade

Mit Putin und KimUeli Maurer präsentiert sich an der chinesischen Militärparade

Bereits im September hatte er seine Teilnahme an der Militärparade verteidigt. In einem Gespräch mit der «Weltwoche» erklärte er, es sei wichtig gewesen, dass die Schweiz in Peking präsent gewesen sei. Die Schweiz wirke dadurch aus chinesischer Sicht neutral. Kritik an seiner Teilnahme bezeichnete er damals als «fast ein Gütesiegel».

Die Nähe des Alt-Bundesrats zu China ist nicht neu. Schon während seiner Amtszeit hatte Maurer die Beziehungen intensiv gepflegt und mehrfach das Land besucht. In chinesischen Staatsmedien wurde er wiederholt als «alter Freund Chinas» bezeichnet.

Mehr aus der Schweiz

Beim Luzernerhof. Velofahrer crasht mit Lastwagen und stirbt

Beim LuzernerhofVelofahrer crasht mit Lastwagen und stirbt

Drei Personen verletzt. Drei Autos crashen auf A8 bei Interlaken BE

Drei Personen verletztDrei Autos crashen auf A8 bei Interlaken BE

Neue Corona-Variante. «Frankenstein» ist da – und breitet sich rasend schnell aus

Neue Corona-Variante«Frankenstein» ist da – und breitet sich rasend schnell aus

Meistgelesen

«Frankenstein» ist da – und breitet sich rasend schnell aus
Krebserregende Weichmacher: Vorsicht vor dieser wasserdichten Tasche
Ueli Maurer reist erneut nach Peking und wird als «Ex-Präsident» gefeiert
Putin warnt USA vor Tomahawk-Lieferung an Kiew +++ Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi
Vier verblüffende Facetten des Shutdowns