Ueli Maurer reist erneut nach Peking und wird als «Ex-Präsident» gefeiert

Ueli Maurer ist erneut nach China gereist.

Ueli Maurer ist zum zweiten Mal innert Monatsfrist nach China gereist – diesmal zu einer Friedenskonferenz, auf Einladung Pekings. In Bern versichert man, nichts gewusst zu haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ueli Maurer war bereits Anfang September zu einer Militärparade in Peking eingeladen und verteidigte diese Reise als «Akt des Respekts».

Ende September trat er erneut in China auf – diesmal als prominenter Gast einer Friedenskonferenz, offiziell als «ehemaliger Präsident».

Die Bundeskanzlei bestätigt, dass Bern von den Reisen nicht informiert war, betont aber, dass für Alt-Bundesräte keine Informationspflicht besteht. Mehr anzeigen

Der frühere Bundesrat Ueli Maurer sorgt erneut für Diskussionen: Zum zweiten Mal in weniger als vier Wochen hat er China besucht. Laut einem Bericht von «Le Temps» nahm der 74-Jährige am 26. September in Peking an einer von der chinesischen Regierung organisierten Friedenskonferenz teil. Dort wurde er von den Gastgebern als «prominenteste Persönlichkeit» und als «ehemaliger Präsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft» vorgestellt.

Es ist nicht Maurers erster Auftritt in China in diesem Jahr. Bereits am 3. September hatte er in Peking an einer Militärparade zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs teilgenommen – gemeinsam mit Gästen wie Russlands Präsident Wladimir Putin oder Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.

Schon im September in Peking vor Ort

Für Irritationen sorgt nun vor allem die Frequenz seiner Reisen. Die Bundeskanzlei bestätigte gegenüber «Le Temps», dass der Bundesrat nicht über Maurers Aufenthalt informiert gewesen sei. Allerdings besteht für ehemalige Mitglieder der Landesregierung keine rechtliche Pflicht, ihre privaten Reisen abzusprechen oder anzumelden. Maurer reiste daher nicht im Auftrag des Bundes, sondern als Privatperson.

Bereits im September hatte er seine Teilnahme an der Militärparade verteidigt. In einem Gespräch mit der «Weltwoche» erklärte er, es sei wichtig gewesen, dass die Schweiz in Peking präsent gewesen sei. Die Schweiz wirke dadurch aus chinesischer Sicht neutral. Kritik an seiner Teilnahme bezeichnete er damals als «fast ein Gütesiegel».

Die Nähe des Alt-Bundesrats zu China ist nicht neu. Schon während seiner Amtszeit hatte Maurer die Beziehungen intensiv gepflegt und mehrfach das Land besucht. In chinesischen Staatsmedien wurde er wiederholt als «alter Freund Chinas» bezeichnet.