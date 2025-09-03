  1. Privatkunden
Mit Putin und Kim Ueli Maurer präsentiert sich an der chinesischen Militärparade

Lea Oetiker

3.9.2025

Ueli Maurer auf dem Gruppenbild mit Putin und Kim.
Imago
Imago

China hat in Peking den 80. Jahrestag des Zweiten Weltkriegs-Endes mit einer Militärparade gefeiert. Auch Ueli Maurer ist vor Ort und präsentiert sich auf einem Gruppenbild mit Kim und Putin.

,

Keystone-SDA, Lea Oetiker

03.09.2025, 07:49

03.09.2025, 07:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • China feierte in Peking mit einer grossen Militärparade das 80. Kriegsende, bei der Xi Jinping Frieden beschwor und eine starke Armee forderte.
  • Gäste wie Putin, Kim Jong Un und Lukaschenko waren anwesend – auch Ueli Maurer war dabei.
  • Die Parade wurde zum geopolitischen Signal und sorgte im Westen für Irritation.
Mehr anzeigen

Mit einer grossangelegten Militärparade hat China in Peking den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs begangen. Im Zentrum der Hauptstadt zog die Volksbefreiungsarmee am Platz des Himmlischen Friedens vorbei. Staats- und Parteichef Xi Jinping nahm die Schau mit mehr als 10'000 Soldaten, Hunderten Fahrzeugen und Flugzeugen ab.

Xi rief zu Frieden auf und warnte zugleich vor neuen Gefahren. «Heute steht die Menschheit erneut vor der Wahl zwischen Frieden und Krieg, Dialog und Konfrontation, Win-Win und Nullsummenspiel», sagte er. China werde «fest auf der richtigen Seite der Geschichte» stehen, am Weg der friedlichen Entwicklung festhalten und mit anderen Völkern eine «Gemeinschaft mit geteilter Zukunft» aufbauen.

Die Volksbefreiungsarmee müsse zu einer Weltklasse-Armee ausgebaut werden, um Souveränität und territoriale Integrität zu sichern und zugleich mehr zum Weltfrieden beizutragen.

Auch Ueli Maurer ist bei der Militärparade als Gast dabei. Auf dem Gruppenbild mit Wladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un und Alexander Lukaschenko ist Alt Bundesrat Ueli Maurer etwas abseits der Mitte vor einem der geschmückten Laternenpfähle zu sehen.

Ueli Maurer steht etwas abseits der Mitte.
Imago
Imago

Trump äussert sich sur Militärparade

US-Präsident Donald Trump kommentierte das Geschehen der Parade in seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Er fragte, ob Xi in seiner Rede an die Unterstützung erinnern werde, die die USA China im Kampf gegen den japanischen Aggressor gegeben hätten.

Viele Amerikaner seien für Chinas Sieg und Ruhm gestorben. Er hoffe, dass diese Opfer geehrt würden. «Bitte richten Sie meine herzlichsten Grüsse an Wladimir Putin und Kim Jong Un aus, während Sie gegen die Vereinigten Staaten von Amerika konspirieren», schrieb Trump weiter mit Blick auf den Kremlchef und Nordkoreas Machthaber, die unter den Ehrengästen in Peking waren.

Viele westliche Diplomaten blieben dagegen fern – als einziger Schweizer Vertreter reiste Alt Bundesrat Ueli Maurer nach Peking. Die Veranstaltung geriet damit zu einem geopolitischen Schaufenster: China präsentierte sich an der Seite jener beiden Staatschefs, die im Westen als Aggressoren im Ukraine-Krieg gelten – ein Signal, das dort für Irritation sorgte.

