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Riesiger Hype in Zürich Fans kaufen extra Flugticket, um Swatch-Spezialuhr im Duty-Free zu kaufen

SDA

16.5.2026 - 07:46

Swatch
Swatch. Am Flughafen Zürich stehen Fans für die neue Swatch-Spezialuhr Schlange.

Am Flughafen Zürich stehen Fans für die neue Swatch-Spezialuhr Schlange.

Bild: blue News

Swatch. Insgesamt acht fabrige Modelle umfasst die «Royal Pop».

Insgesamt acht fabrige Modelle umfasst die «Royal Pop».

Bild: blue News

Swatch. Valerio reiste extra aus Rom an, um sich die Uhr zu sichern.

Valerio reiste extra aus Rom an, um sich die Uhr zu sichern.

Bild: blue News

Swatch. Manche kauften sich extra ein Flugticket, um in den Duty-Free-Bereich zu gelangen.

Manche kauften sich extra ein Flugticket, um in den Duty-Free-Bereich zu gelangen.

Bild: blue News

Swatch
Swatch. Am Flughafen Zürich stehen Fans für die neue Swatch-Spezialuhr Schlange.

Am Flughafen Zürich stehen Fans für die neue Swatch-Spezialuhr Schlange.

Bild: blue News

Swatch. Insgesamt acht fabrige Modelle umfasst die «Royal Pop».

Insgesamt acht fabrige Modelle umfasst die «Royal Pop».

Bild: blue News

Swatch. Valerio reiste extra aus Rom an, um sich die Uhr zu sichern.

Valerio reiste extra aus Rom an, um sich die Uhr zu sichern.

Bild: blue News

Swatch. Manche kauften sich extra ein Flugticket, um in den Duty-Free-Bereich zu gelangen.

Manche kauften sich extra ein Flugticket, um in den Duty-Free-Bereich zu gelangen.

Bild: blue News

Die neue Spezialuhr von Swatch und Audemars Piguet hat Sammler aus ganz Europa nach Zürich gelockt. Ein Fan aus Rom übernachtete sogar am Flughafen, um sich ein Exemplar zu sichern.

,

Keystone-SDA, Fabienne Kipfer

16.05.2026, 07:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Swatch und Audemars Piguet haben mit der «Royal Pop» eine gemeinsame Uhren-Kollektion lanciert.
  • In Zürich campierten Fans vor Geschäften, einige kauften sogar Flugtickets, um Zugang zum Duty-Free-Shop am Flughafen zu erhalten.
  • Die acht farbigen Modelle erinnern an frühere Swatch-Hypes wie die «Moonswatch» und sorgten auch an der Börse für Bewegung.
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Die Uhrenfirma Swatch und die Luxusmarke Audemars Piguet haben am Samstag eine gemeinsame Uhren-Kollektion veröffentlicht: Bei der «Royal Pop» handelt es sich um eine farbige Taschenuhr. 

Die Ankündigung hat gewirkt: Vor dem Swatch-Store in der Bahnhofstrasse in Zürich campierten Uhrenfans bereits seit Tagen. Und auch im Duty-Free-Bereich am Flughafen Zürich war der Andrang am Samstagmorgen gross.

Um sich auf alle Fälle ein Exemplar der Spezial-Uhr sichern zu können, kauften manche Leute gar ein Flugticket – ohne den Flug anzutreten. So kauften sich etwa zwei Männer ein Ticket nach Köln, um in den Duty-Free-Bereich zu gelangen, fliegen nach erfolgreichem Erwerb der Uhr aber nicht mit, wie sie blue News erzählen.

Auch Valerio reiste extra aus Rom an. Er kam gestern Abend in Zürich an und verbrachte die Nacht am Flughafen. Für ihn hat sich sein Effort gelohnt: Stolz präsentiert er seine neue Swatch, rund 260 Franken habe er für diese bezahlt.

Acht verschiedene farbige Uhren

Nach tagelangen Gerüchten am Markt hatte Swatch am letzten Wochenende die Kollaboration offiziell angekündigt. Die neue Kollektion umfasst acht farbige Modelle im Taschenuhrformat, die von der Luxusuhrenlinie «Royal Oak» von Audemars Piguet inspiriert sind. Die Uhren können laut Swatch mit Lederband etwa um den Hals oder am Handgelenk getragen oder in eine Tischuhr verwandelt werden.

Technisch setzt Swatch auf ein mechanisches «Sistem51»-Handaufzugswerk mit rund 90 Stunden Gangreserve. Die Modelle bestehen aus dem firmeneigenen Material «Bioceramic» und verfügen unter anderem über Saphirglas.

Wie bei früheren Kooperationen gilt auch diesmal eine Kaufbeschränkung von einer Uhr pro Person und Tag pro Verkaufslokal. Swatch machte kein Angaben zum Preis.

Bewegung an der Börse

An der Börse hatten die Spekulationen um die Kooperation zuletzt für deutliche Kursbewegungen gesorgt. In der vergangenen Woche schossen die Inhaberaktien der Swatch Group zeitweise um mehr als 16 Prozent nach oben und erreichten den höchsten Stand seit über zwei Jahren. Nach der offiziellen Bestätigung setzte jedoch Ernüchterung ein. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen nach dem Motto «buy the rumor, sell the fact».

Am Mittwoch gerieten die Aktien zusätzlich nach der Generalversammlung unter Druck und verloren zeitweise fast sieben Prozent. Marktteilnehmer sprachen von «Verleider-Verkäufen» nach dem erneut gescheiterten Versuch des aktivistischen Investors Steven Wood, in den Verwaltungsrat einzuziehen.

Die neuste Kollektion erinnert mit ihrem Marketing und der limitierten Verfügbarkeit an frühere Verkaufsschlager. Mit der «Royal Pop» versucht Swatch, an den globalen Hype früherer Kooperationen anzuknüpfen. Besonders die 2022 lancierte «Moonswatch», die zusammen mit der Konzernschwester Omega entwickelt wurde, hatte weltweit lange Warteschlangen vor Geschäften ausgelöst.

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