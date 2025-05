Dutzende Schlangen, Echsen und Frösche wollte ein 36-Jähriger in Thayngen über die Grenze nach Deutschland bringen. Der deutsche Grenzschutz entdeckte die Tiere (Symbolbild). KEYSTONE

Mit 16 Schlangen, mehrere davon giftig sowie weiteren Reptilien im Auto wollte ein Mann bei Thayngen SH die Grenze überqueren. Die deutsche Polizei entdeckte die Tiere und nahm den 36-Jährigen fest.

Keystone-SDA SDA

Die deutsche Bundespolizei hat am Grenzübergang Thayngen SH / Bietingen D einen Ukrainer erwischt, der in seinem Auto Dutzende lebende, teils geschützte und hochgiftige Tiere schmuggeln wollte.

Unter den Tieren befanden sich neben 16 Schlangen auch Streifengrasmäuse, Frösche, Geckos und Agamen sowie Tausendfüssler, Spinnen und Krebse, wie das Hauptzollamt Singen D am Freitag mitteilte. Der Mann versuchte von Thayngen SH aus nach Deutschland einzureisen. Der Vorfall ereignete sich bereits Mitte April.

Hinzugezogene Zollbeamte stellten fest, dass acht Schlangen dem Washingtoner Artenschutzabkommen unterliegen und einen besonderen Schutzstatus haben. Ohne entsprechende Bescheinigung ist eine Einfuhr nicht erlaubt.

Mehrere hochgiftige Schlangen

Unter den Schlangen waren drei Kobra-Arten, eine Klapperschlange und eine Mexikanische Mokassinotter. «Alle diese Schlangen sind hochgiftig. Ihr Biss kann, ohne das entsprechende Gegengift, tödlich enden», wird Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamt Singen, in der Mitteilung zitiert.

Bei der Kontrolle gab der Mann zunächst an, in seinem Gepäck habe er Kleidung sowie Süssigkeiten und Geschenke für Bekannte und Familienmitglieder in der Ukraine. Stattdessen befanden sich in seinen Koffern und Boxen aus Styropor und Karton kleine Plastikboxen mit den Tieren, die geschmuggelt werden sollten. Die Deckel der Plastikbehältnisse waren nur mit Klebeband und Haushaltsgummis gesichert.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eröffnet. Die Tiere wurden bis auf weiteres in einer Reptilienauffangstation untergebracht.