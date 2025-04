Eine Person schaltet ein Autoradio von FM auf DAB um. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft hat die veralteten Ultrakurzwellen-Radio-Antennen (UKW) per Ende Dezember 2024 abgestellt (Archivbild). sda

Der frühe Abschied vom analogen UKW-Radio kostet die SRG Hörer: Drei Monate nach der Abschaltung verzeichnen ihre Sender teils drastische Einbrüche bei der Reichweite – besonders in der Westschweiz und im Tessin.

Redaktion blue News Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SRG hat ihre UKW-Sender bereits Ende 2024 abgeschaltet und verzeichnet seither deutliche Einbrüche bei den Radio-Reichweiten, besonders in der Westschweiz und im Tessin.

Im ersten Quartal 2025 sank der Marktanteil der SRG-Radios um sechs Prozentpunkte, die tägliche Nettoreichweite ging landesweit um 15 Prozent zurück.

Die SRG erwartet eine Stabilisierung der Hörerzahlen mit zunehmender Verbreitung digitaler Empfangsgeräte und landesweiter UKW-Abschaltung bis Ende 2026. Mehr anzeigen

Die Radiobranche in der Schweiz hat gemeinsam mit dem Bundesamt für Kommunikation (Bakom) beschlossen, die analoge UKW-Verbreitung bis spätestens Ende 2026 vollständig einzustellen. Die SRG hat diesen Schritt vorgezogen und ihre UKW-Sender bereits zum 31. Dezember 2024 abgeschaltet. Hauptgrund dafür ist die fortgeschrittene Digitalisierung der Radionutzung: Über 80 Prozent der gehörten Radiominuten entfallen inzwischen auf digitale Kanäle wie DAB+ oder Internet.

Als gebührenfinanziertes Unternehmen ist die SRG im Gegensatz zu privaten Anbietern nicht auf Werbeeinnahmen aus dem Radiobereich angewiesen. Mit dem frühzeitigen Ausstieg will sie den Übergang zur digitalen Verbreitung erleichtern – nicht zuletzt, weil der Betrieb der analogen UKW-Technologie mit hohen Kosten verbunden und zunehmend ineffizient ist.

Drastischer Reichweiten-Verlust

Drei Monate nach der Abschaltung liefert die Mediapulse AG erste belastbare Zahlen zur Radionutzung im ersten Quartal 2025. Der Marktanteil der SRG-Radios sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um sechs Prozentpunkte, bleibt mit 53 Prozent aber klar vor den privaten Sendern, die gemeinsam auf 41 Prozent kommen.

Deutlich spürbarer ist der Rückgang bei den Nettoreichweiten, also der Anzahl Personen, die innerhalb eines Tages mindestens einen SRG-Radiosender gehört haben.

Über alle Sprachregionen hinweg liegt das Minus bei 15 Prozent. Besonders betroffen sind die Sender in der Westschweiz (RTS: -25 %) und im Tessin (RSI: -29 %), während SRF in der Deutschschweiz 18 Prozent an Reichweite verliert. Für die rätoromanische Schweiz (RTR) sind derzeit noch keine verlässlichen Zahlen verfügbar.

Die SRG hatte mit temporären Rückgängen gerechnet und betont, dass sich die Hörerzahlen mit der flächendeckenden Umstellung auf digitale Empfangsgeräte und der geplanten UKW-Abschaltung im gesamten Land bis Ende 2026 voraussichtlich stabilisieren werden.

Zusätzlich wird im Auftrag des Bakom eine neue Studie zur digitalen Radiomigration durchgeführt, deren Ergebnisse im Sommer 2025 erwartet werden.

