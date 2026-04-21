UKW-Comeback schneller als gedachtSRG könnte schon im Sommer zurück sein
Sven Ziegler
21.4.2026
Die Schweiz hält am UKW-Radio fest – und regelt die Zukunft der Frequenzen neu. Der Bund hat entschieden, wie die Vergabe ab 2027 abläuft. Klar ist: Bestehende Sender profitieren, während andere um ihre Plätze kämpfen müssen.
Die geplante Abschaltung des UKW-Radios ist vom Tisch. Nachdem das Parlament Ende 2025 eine Kehrtwende beschlossen hatte, hat das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) nun festgelegt, wie es mit den Frequenzen weitergeht.
Die analoge Verbreitung bleibt auch nach 2026 möglich, allerdings auf freiwilliger Basis. Gleichzeitig werden die Konzessionen neu geordnet und bis 2034 geregelt.