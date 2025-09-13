  1. Privatkunden
Geständnis oder Cyberangriff? Der sonderbare Konkurs-Streit um ein Zermatter Velogeschäft

Dominik Müller

13.9.2025

Wird mittlerweile als Pop-up-Store betrieben: die ehemalige «Bike Arena» in Zermatt.
Wird mittlerweile als Pop-up-Store betrieben: die ehemalige «Bike Arena» in Zermatt.
Mapillary/graharg

Hinter den Kulissen des Konkurses der «Bike Arena Zermatt» tobt ein Streit: Die ehemalige Geschäftsführerin schreibt erst von Schuld und Verfehlung, rudert dann zurück – und spricht nun von einem Hackerangriff.

Dominik Müller

13.09.2025, 16:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Bike Arena Zermatt GmbH ist zahlungsunfähig und befindet sich seit Juni im Konkursverfahren.
  • Eine E-Mail-Flut der ehemaligen Geschäftsführerin deutet auf ein mögliches Geständnis bewusster Fehlentscheidungen hin.
  • Bald darauf meldet die Ex-Geschäftsführerin, ihr Konto sei gehackt worden und die Mails stammten nicht von ihr.
  • Der Mehrheitsaktionär wehrt sich gegen Vorwürfe.
Mehr anzeigen

In der einstigen «Bike Arena» in Zermatt rollen die Velos zwar weiter, doch im Hintergrund tobt ein sonderbarer Streit. Der «Walliser Bote» berichtet von bizarren E-Mails der ehemaligen Geschäftsführerin, die tiefe Einblicke in den Konkurs der Firma geben sollen.

«Ja, die Bike Arena Zermatt GmbH ist zahlungsunfähig. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von bewusst herbeigeführten Entscheidungen», heisst es in einer der Mails.

Der Konkurs wurde am 5. Juni vom Bezirksgericht Visp eröffnet. Das Geschäft läuft jedoch weiter – ein Sportartikelhändler führt es aktuell als Pop-up unter dem Namen «Bike Shop Zermatt».

Die GmbH wurde 2018 gegründet. Während der Pandemie boomte das Geschäft, doch danach brach der Umsatz ein – innert eines Jahres um über 200’000 Franken. Auffällig waren steigende Lohnkosten und hohe Ausgaben für Weiterbildungen sowie Wertberichtigungen von fast 240’000 Franken. Am Ende stand ein Minus von mehr als 465’000 Franken.

Mehrheitsaktionär Andreas Ackermann sieht die Verantwortung bei der damaligen Geschäftsführung. «Es wäre möglich gewesen, den Betrieb rentabel zu führen – andere Filialen zeigen das», wird er vom «Walliser Boten» zitiert. Gleichzeitig räumt er ein, dass mehrere seiner Firmen in der Vergangenheit ebenfalls Konkurs gingen.

Vermeintliches Geständnis von Ex-Chefin

Der Fall bekam eine bizarre Wendung, als die Redaktion des «Walliser Boten» plötzlich eine Flut von E-Mails erhielt. Darin schilderte die ehemalige Chefin in schonungsloser Offenheit die Hintergründe des Konkurses, legte Dokumente und Anwaltskorrespondenzen bei.

Der Betreff: «Meine Seele verlangt nach Reinigung».

Ackermann bestätigt die Inhalte: «Was ich gelesen habe, stimmt eins zu eins.» Doch kurz darauf erklärte die Ex-Geschäftsführerin am Telefon, ihr E-Mail-Konto sei gehackt worden. Sie habe Anzeige erstattet und liess über ihre Anwältin mitteilen, sämtliche Vorwürfe würden zurückgewiesen.

Die Lage bleibt unübersichtlich: Während die eine Seite von einem Geständnis spricht, beteuert die andere, Opfer eines Cyberangriffs zu sein. Ackermann reagierte mit einer eigenen Rundmail an die Empfänger – und weist entschieden zurück, selbst die fraglichen Nachrichten verschickt zu haben.

Der Konflikt dürfte noch die Gerichte beschäftigen. Ackermann denkt laut über rechtliche Schritte nach und kämpft um seinen Ruf. Unklar bleibt auch, wie es mit dem Ladenlokal nach der Sommersaison weitergeht – der Mietvertrag läuft, Optionen werden geprüft.

Video aus dem Ressort

Openair Gampel: Der grosse Walliserdeutsch-Test

Openair Gampel: Der grosse Walliserdeutsch-Test

Das Openair Gampel ist am Donnerstag gestartet. blue News Host Bettina Bestgen hat bei den Wallilser Festivalbesuchern nach ihren liebsten Mundart-Wörtern nachgefragt. Verstehst du dabei nur Bahnhof? Wir auch.

14.08.2025

