Neu eingereichte Initiative fordert Einschränkungen für Feuerwerk Menschen, Tiere und Umwelt sollen vor lärmigem Feuerwerk und dessen schädlichen Emissionen geschützt werden. Das will das Komitee, das am Freitag in Bern seine Feuerwerksinitiative eingereicht hat, mit 137'429 Unterschriften. Die Initiative will den Verkauf und das Abbrennen von lautem Feuerwerk für Private einschränken. Erlaubt bleiben sollen pyrotechnische Produkte, die ohne Lärm in die Luft gehen, schreibt das Komitee. Auch professionelle öffentliche Grossfeuerwerke an Veranstaltungen soll es weiterhin geben dürfen. Knallkörper bedeuteten Stress für lärmsensible Menschen, macht das Komitee geltend. Aber auch Haus- und Wildtiere versetze die Knallerei in Panik. Das Davonrennen vor Angst sei für Tiere gefährlich und koste sie Energie. 03.11.2023

Mehr als drei Viertel der Schweizer Bevölkerung unterstützen die im Herbst eingereichte Initiative zur Einschränkung von Feuerwerk bei Privatpersonen. Das ergibt eine neue Umfrage.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehr als drei Viertel der Schweizer Bevölkerung unterstützen die im Herbst eingereichte Initiative zur Einschränkung von Feuerwerk bei Privatpersonen.

Gemäss einer repräsentativen Umfrage sind die Hauptgründe für die Unterstützung der Feuerwerksinitiative das Tierwohl und die Luftverschmutzung.

76 Prozent aller Befragten sind demnach für die Initiative und 24 Prozent dagegen.

Von den Teilnehmenden beziehen die meisten klar Stellung. Lediglich elf Prozent hätten die Option «eher Ja» oder «eher Nein» gewählt.

«Stress bei Haus- und Nutztieren» und auch «Stress bei Wildtieren» waren gemäss der Umfrage die Hauptgründe für die Unterstützung der Initiative.

Ebenfalls spiele die Luftverschmutzung eine wichtige Rolle. Mehr anzeigen

Gemäss einer repräsentativen Umfrage sind die Hauptgründe für die Unterstützung der Feuerwerksinitiative das Tierwohl und die Luftverschmutzung.

Die Initiative geniesst grossen Rückhalt in der Bevölkerung, wie die Umfrage ergab. 76 Prozent aller Befragten sind demnach für die Initiative und 24 Prozent dagegen. Von den Teilnehmenden beziehen die meisten klar Stellung. Lediglich elf Prozent hätten die Option «eher Ja» oder «eher Nein» gewählt.

Am deutlichsten sei die Zustimmung bei der grünen Wählerschaft, hiess es in der vom Nachrichtenportal Watson in Auftrag gegebenen Umfrage, die am Freitag veröffentlicht wurde. 92 Prozent seien für eine Einschränkung von Feuerwerk bei Privaten. Auch im bürgerlichen Lager sei eine Mehrheit für ein solche Einschränkung. Am wenigsten Zuspruch habe die Initiative in den Reihen der FDP erhalten mit 62 Prozent.

Stress bei Haus- und Nutztieren

«Stress bei Haus- und Nutztieren» und auch «Stress bei Wildtieren» waren gemäss der Umfrage die Hauptgründe für die Unterstützung der Initiative. Ebenfalls spiele die Luftverschmutzung eine wichtige Rolle.

Etwa ein Viertel der Befragten habe sich gegen die Initiative ausgesprochen, hiess es weiter. Ihrer Meinung nach sei Feuerwerk eine Tradition und gehöre dazu. Ausserdem gebe es bereits zu viele Regulationen und Verbote. Ein Feuerwerksverbot gehöre auch nicht in die Verfassung.

Die Feuerwerksinitiative will den Verkauf und das Abbrennen von lautem Feuerwerk für Private einschränken. Erlaubt bleiben sollen pyrotechnische Produkte, die ohne Lärm in die Luft gehen. Auch professionelle öffentliche Grossfeuerwerke an Veranstaltungen soll es weiterhin geben dürfen, wenn sie auf Gesuch hin bewilligt werden. Die Initiative wurde mit 137'193 Stimmen für gültig erklärt.

Eidgenössische Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk»: Hunde vor den Schachteln mit den gesammelten Unterschriften stehen bereit, bevor sie der Bundeskanzlei in Bern übergeben werden. (3. November 2023) Bild: Keystone/Anthony Anex

Die Umfrage von Watson wurde zwischen dem 14. und 20 Dezember in Zusammenarbeit mit dem Sozialforschungsinstitut Demoscope durchgeführt. 8250 Menschen aus der Deutsch- und Westschweiz wurden befragt.

SDA/dor