F/A-18-Starts und -Landungen auf dem Flughafen Bern-Belp

Die Schweizer Armee trainiert mit ihren Kampfjets in Bern den Flugbetrieb von einem zivilen Standort aus. Die Übung auf dem Flughafen Bern-Belp dauert bis am Mittwoch. Starten und landen werden Kampfflugzeuge des Typs F/A-18. Heute seien alle Mittel der Luftwaffe auf den drei Militärflugplätzen in Payerne VD, Emmen LU und Meiringen BE konzentriert. Dies mache sie für weitreichende gegnerische Waffensysteme verwundbar. «Wir müssen sicherstellen, dass unsere Flieger nicht zerstört werden, bevor sie überhaupt in der Luft sind», sagte Luftwaffenkommandant Peter Merz am Montagnachmittag vor den Medien auf dem Flugplatz Bern-Belp.

31.03.2025