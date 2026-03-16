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20 Tonnen Erde auf der A51 Umgekippter Lastwagen sorgt für Verkehrschaos rund um Zürich

Andreas Fischer

16.3.2026

Nachdem ein mit Erde beladener Lastwagen auf der A11 in Höhe Flughafen Zürich umkippte, kam es auf der Autobahn zu erhehblichen Verkehrsbeeinträchtigungen..
Nachdem ein mit Erde beladener Lastwagen auf der A11 in Höhe Flughafen Zürich umkippte, kam es auf der Autobahn zu erhehblichen Verkehrsbeeinträchtigungen..
Kapo Zürich

Nach einem Verkehrsunfall auf der A51 (A11) bei Kloten blieb die Flughafenautobahn in Richtung Bülach mehrere Stunden gesperrt. Ein Lastwagen war umgekippt, der Chauffeur zog sich Verletzungen zu. 

Redaktion blue News

16.03.2026, 17:39

16.03.2026, 17:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Unfall auf der A51 in Richtung Bülach kippte ein Lastwagen um. Der Fahrer wurde mittelschwer verletzt.
  • Der Kipper hatte 20 Tonnen Erde geladen, die sich auf die Fahrbahn verteilten.
  • Die Bergungsarbeiten sorgten für erhebliche Beeinträchtigungen auf der Zürcher Flughafenautobahn.
Mehr anzeigen

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, kam es kurz vor 14 Uhr auf der A51 (A11) in Richtung Bülach zu einem Verkehrsunfall. Ein mit über 20 Tonnen Erde beladener Muldenkipper geriet in Höhe der Ausfahrt Flughafen aus bisher unbekannten Gründen auf das linksseitige Wiesenbord und kippte um.

In der Folge kam es zu einer mehrstündigen Sperrung der Flughafenautobahn. Der Verkehr musste grossräumig umgeleitet werden. Der 58-jährige Chauffeur habe sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zugezogen. Es sei nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren worden.

Wegen der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten habe die Flughafenautobahn in Richtung Bülach bis etwa 17.30 Uhr vollständig gesperrt werden müssen.

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