Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, kam es kurz vor 14 Uhr auf der A51 (A11) in Richtung Bülach zu einem Verkehrsunfall. Ein mit über 20 Tonnen Erde beladener Muldenkipper geriet in Höhe der Ausfahrt Flughafen aus bisher unbekannten Gründen auf das linksseitige Wiesenbord und kippte um.
In der Folge kam es zu einer mehrstündigen Sperrung der Flughafenautobahn. Der Verkehr musste grossräumig umgeleitet werden. Der 58-jährige Chauffeur habe sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zugezogen. Es sei nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren worden.
Wegen der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten habe die Flughafenautobahn in Richtung Bülach bis etwa 17.30 Uhr vollständig gesperrt werden müssen.