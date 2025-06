Baltops: Nato-Manöver mit 9000 Soldaten in der Ostsee angelaufen

Baltic Operations: In der Ostsee beginnt das jährliche zweiwöchige Nato-Marine-Manöver. Die ersten Schiffe der 17 beteiligten Nato-Länder laufen am Donnerstag-Morgen vom Marine-Stützpunkt Rostock-Warnemünde aus. Die Stadt dient erstmals als Start- und Sammelpunkt der Baltops. Bis zum 20. Juni üben die Einheiten die Abwehr von U-Booten, den Einsatz unbemannter Systeme, Kampfmittelbeseitigung und Luftverteidigung auf See. An dem seit über 50 Jahren durchgeführten Nato-Grossmanöver nehmen 50 Boote und Schiffe, etwa 9.000 Soldatinnen und Soldaten und mehr als 25 Luftfahrzeuge teil.

05.06.2025