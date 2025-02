St. Gallen: Kleinstes Skigebiet der Welt ohne Schnee eröffnet

In der Stadt St. Gallen eröffnet am Samstag das kleinste Skigebiet der Welt. Das Kunstprojekt ist ein Abgesang auf die nostalgischen Zeiten am Bügellift. Und es ist als Anspielung auf den Klimawandel zu verstehen.

01.02.2025