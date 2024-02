Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen im Zusammenhang mit einem Überfall Symbolbild: Keystone

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Mann in Biel von mehreren Unbekannten tätlich angegangen, ausgeraubt und leicht verletzt worden. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am frühen Samstagmorgen ist in Biel ein Mann von Unbekannten angegriffen und ausgeraubt worden.

Das Opfer wurde beim Vorfall leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Aussagen zur Täterschaft machen können. Mehr anzeigen

Am Samstag, kurz nach 1.25 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass in Biel an der Ländtestrasse ein Mann von mehreren Personen tätlich angegangen, beraubt und leicht verletzt worden sei. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Gemäss ersten Aussagen sei der Geschädigte vom Bahnhof herkommend in Richtung Ländtestrasse unterwegs gewesen, als er kurz nach der Bahnhofunterführung von zwei Unbekannten auf Französisch angesprochen und nach dem Weg gefragt wurde. Der Mann habe Auskunft gegeben und sei weitergegangen.

In der Folge wurde er von einem Unbekannten mehrfach tätlich angegangen und festgehalten. Obwohl er sich zur Wehr gesetzt habe und sich vorübergehend losreissen konnte, sei es der Täterschaft laut Mitteilung gelungen, den Mann erneut zu packen und eine Armbanduhr zu behändigen. Die Unbekannten seien anschliessend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Das Opfer wurde laut Polizei beim Vorfall leicht verletzt. Der Mann habe sich anschliessend selbständig auf der Polizeiwache gemeldet.

Aussagen zufolge sollen die mutmasslichen Täter zwischen 17-22 Jahre alt sein und Französisch gesprochen haben. Einer der beiden trug eine blaue Mütze mit einem weissen Muster, der andere soll hellrot oder rot gekleidet gewesen sein. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden.