Unbekannte prügeln Passanten (60) vor Shisha-Bar spitalreif

Unbekannte haben am vergangenen Sonntagabend in Bremgarten AG einen 60-jährigen Passanten verprügelt. Er befindet sich schwer verletzt im Spital. Die Polizei sucht Zeugen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag ist ein 60-jähriger Passant durch Unbekannte schwer verletzt worden.

Der Mann konnte aufgrund seines Gesundheitszustandes erst Ende Woche durch die Polizei befragt werden.

Bei der Suche nach der Täterschaft bittet die Polizei um die Hilfe von Augenzeugen. Mehr anzeigen

In Bremgarten AG ist es am Sonntag zu einem Angriff auf einen Passanten gekommen. Ein 60-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Er sei überfallen und zusammengeschlagen worden, vermochte der 60-Jährige noch zu beschreiben, als er am späten Sonntagabend mit einem Arbeitskollegen im Spital Muri ankam. Aufgrund seiner Verletzungen drängte sich noch in der Nacht eine Verlegung ins Kantonsspital Aarau auf, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Nach ersten Angaben erlitt der Betroffene mehrere Frakturen im Gesicht, welche auf einem Auge möglicherweise zur Erblindung führen könnten.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes konnte die Kantonspolizei Aargau das Opfer erst Ende Woche erstmals befragen. Wie der Mann schilderte, sei er am fraglichen Sonntagabend kurz nach 22 Uhr von der Altstadt her über den Obertorplatz gegangen. Beim dortigen King Shisha Lounge Club sei er zwei jungen Männern begegnet, die ihn grundlos beschimpft hätten. Er sei weitergegangen, dann aber unvermittelt mit Faustschlägen gegen den Kopf traktiert worden.

Das Opfer beschreibt die beiden Unbekannten als zwei 18- bis 20-jährige, je etwa 180 Zentimeter grosse Männer. Einer hat schulterlanges Haar, der andere einen Mittelscheitel sowie einen Schnurrbart. Einer trug einen weissen Rollkragenpullover, und auch der zweite war teilweise weissgekleidet.

Im Rahmen einer durch die Staatsanwaltschaft eröffneten Strafuntersuchung hat die Kantonspolizei Aargau die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalpolizei sucht Augenzeugen und nimmt Hinweise zur Täterschaft entgegen.