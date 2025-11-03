  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spur der Zerstörung in Auenstein AG Unbekannte randalieren bei Chaostrip mit 4,5-Tonnen-Walze 

Dominik Müller

3.11.2025

Auenstein
Auenstein. Die Täter brachten einen Kleinbagger zu Fall.

Die Täter brachten einen Kleinbagger zu Fall.

Bild: Kapo Aargau

Auenstein. An den Baumaschinen sowie der Baustelleneinrichtung entstand Sachschaden.

An den Baumaschinen sowie der Baustelleneinrichtung entstand Sachschaden.

Bild: Kapo Aargau

Auenstein. Mit einer Walze durchbrachen sie zudem die Baustellen-Absperrung.

Mit einer Walze durchbrachen sie zudem die Baustellen-Absperrung.

Bild: Kapo Aargau

Auenstein
Auenstein. Die Täter brachten einen Kleinbagger zu Fall.

Die Täter brachten einen Kleinbagger zu Fall.

Bild: Kapo Aargau

Auenstein. An den Baumaschinen sowie der Baustelleneinrichtung entstand Sachschaden.

An den Baumaschinen sowie der Baustelleneinrichtung entstand Sachschaden.

Bild: Kapo Aargau

Auenstein. Mit einer Walze durchbrachen sie zudem die Baustellen-Absperrung.

Mit einer Walze durchbrachen sie zudem die Baustellen-Absperrung.

Bild: Kapo Aargau

Unbekannte verschafften sich am Sonntag Zutritt zu einer Baustelle in Auenstein AG. Innerhalb der Baustelle brachen sie mehrere Baumaschinen auf und fuhren mit diesen herum. Die Polizei sucht Zeugen.

Dominik Müller

03.11.2025, 09:25

Am Sonntag, zwischen fünf und sieben Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft auf die Baustelle beim Flusskraftwerk in Auenstein AG ein. Innerhalb der Baustelle brach die Täterschaft mehrere Baumaschinen auf und fuhr mit diesen Fahrzeugen umher, wie die Kapo Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Mit einem Kleinbagger fuhren die Unbekannten demnach eine Böschung hinunter, sodass dieser umkippte und seitlich in der Böschung liegen blieb.

In der Folge starteten sie eine 4,5 Tonnen schwere Walze, überfuhren damit die Absperrung und machten sich auf den Weg in Richtung Freibad Auenstein. Auf der Fahrt fuhren sie diverse Verkehrsschilder um und überquerten diverse Male Wiesland. Beim Freibad Auenstein kollidierten sie mit der Aussenmauer, sodass diese an mehreren Stellen beschädigt wurde.

Polizei sucht Zeugen

Schliesslich überquerten die Unbekannten mit der Walze die Aarauerstrasse, fuhren auf den Fuss-/Radweg in Richtung Wildegg und anschliessend die Böschung Richtung Aare hinunter. Dort liessen sie die Walze stehen und entfernten sich in unbekannte Richtung.

An den Baumaschinen sowie der Baustelleneinrichtung entstand Sachschaden, wie auch an diversen Verkehrsschildern, Verkehrspollern und weiteren Gegenständen. Insbesondere wurde die Wand des Freibads Auenstein stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur unbekannten Täterschaft machen können oder am Sonntagmorgen verdächtige Feststellungen gemacht haben.

Mehr aus dem Ressort

Selbstunfall in Pfäffikon ZH. Lieferwagen-Fahrer (53) prallt in Baum – tot

Selbstunfall in Pfäffikon ZHLieferwagen-Fahrer (53) prallt in Baum – tot

TCS prüft Klage. Birsfeldens Bussenflut wird zum Vorbild für weitere Gemeinden

TCS prüft KlageBirsfeldens Bussenflut wird zum Vorbild für weitere Gemeinden

Knatsch um Foodtruck. Zürcher Traditionsrestaurant schliesst – Inhaber schiesst gegen Gemeinderat

Knatsch um FoodtruckZürcher Traditionsrestaurant schliesst – Inhaber schiesst gegen Gemeinderat

Meistgelesen

Konkurswelle rollt über die Schweiz – diese Regionen trifft es am härtesten
Das sagen Schürpf, Fringer und Schiri-Experte Erlachner zur Shaqiri-Szene
Brandgefahr bei Staubsaugern – drei Modelle darfst du jetzt nicht mehr benutzen
«Illegal»: Trump schiesst gegen Late-Night-Host +++ Trump spricht über Skandal um Andrew
Insolvenz bei deutschem Autozulieferer – 700 Stellen weg