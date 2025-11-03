Auenstein Die Täter brachten einen Kleinbagger zu Fall. Bild: Kapo Aargau An den Baumaschinen sowie der Baustelleneinrichtung entstand Sachschaden. Bild: Kapo Aargau Mit einer Walze durchbrachen sie zudem die Baustellen-Absperrung. Bild: Kapo Aargau Auenstein Die Täter brachten einen Kleinbagger zu Fall. Bild: Kapo Aargau An den Baumaschinen sowie der Baustelleneinrichtung entstand Sachschaden. Bild: Kapo Aargau Mit einer Walze durchbrachen sie zudem die Baustellen-Absperrung. Bild: Kapo Aargau

Unbekannte verschafften sich am Sonntag Zutritt zu einer Baustelle in Auenstein AG. Innerhalb der Baustelle brachen sie mehrere Baumaschinen auf und fuhren mit diesen herum. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag, zwischen fünf und sieben Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft auf die Baustelle beim Flusskraftwerk in Auenstein AG ein. Innerhalb der Baustelle brach die Täterschaft mehrere Baumaschinen auf und fuhr mit diesen Fahrzeugen umher, wie die Kapo Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Mit einem Kleinbagger fuhren die Unbekannten demnach eine Böschung hinunter, sodass dieser umkippte und seitlich in der Böschung liegen blieb.

In der Folge starteten sie eine 4,5 Tonnen schwere Walze, überfuhren damit die Absperrung und machten sich auf den Weg in Richtung Freibad Auenstein. Auf der Fahrt fuhren sie diverse Verkehrsschilder um und überquerten diverse Male Wiesland. Beim Freibad Auenstein kollidierten sie mit der Aussenmauer, sodass diese an mehreren Stellen beschädigt wurde.

Polizei sucht Zeugen

Schliesslich überquerten die Unbekannten mit der Walze die Aarauerstrasse, fuhren auf den Fuss-/Radweg in Richtung Wildegg und anschliessend die Böschung Richtung Aare hinunter. Dort liessen sie die Walze stehen und entfernten sich in unbekannte Richtung.

An den Baumaschinen sowie der Baustelleneinrichtung entstand Sachschaden, wie auch an diversen Verkehrsschildern, Verkehrspollern und weiteren Gegenständen. Insbesondere wurde die Wand des Freibads Auenstein stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur unbekannten Täterschaft machen können oder am Sonntagmorgen verdächtige Feststellungen gemacht haben.