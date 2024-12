Ob der versuchte Raub in Montagny-pres-Yverdon VD (im Bild) und die Bankomatensprengung in Rossens FR zusammenhängen, blieb offen. Keystone

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag einen Geldautomaten in Rossens FR gesprengt und anschliessend die Flucht ergriffen. Die Kantonspolizeien Bern, Freiburg und Waadt starteten eine Suchaktion. Die Täter konnten bis am Samstagnachmittag nicht gefasst werden.

SDA

Die Bankomatensprengung wurde der Freiburger Kantonspolizei gegen 2.55 Uhr gemeldet. Ausgerückte Polizeipatrouillen stellten vor Ort fest, dass ein Geldautomat gesprengt worden war und mehrere unbekannte Personen die Flucht ergriffen hatten. Dies möglicherweise mit einem dunklen Fahrzeug, wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Der Einsatz eines Inspektors des kriminaltechnischen Kommissariats wurde ebenfalls angefordert. Die Gruppe NEDEX (Neutralisieren, Aufspüren, Beseitigen von Sprengkörpern) der Kantonspolizei Waadt wurde aufgeboten, um den Tatort zu sichern und den Ursprung der Explosion zu ermitteln. Auch das Bundesamt für Polizei (Fedpol) und das Forensische Institut Zürich ermittelten vor Ort.

Aufgrund ihrer Zuständigkeit leitete die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren ein. In derselben Nacht versuchten Unbekannte nur wenig später in Montagny-près-Yverdon (VD) ebenfalls einen Bankomaten auszurauben.

hanke, sda