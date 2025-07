Stadt u sda

Am Freitagmittag überfallen zwei maskierte Räuber die Zürcher «Luxusbörse» am Lindenplatz. Sie entkommen mit einer Beute im Wert von mehreren hunderttausend Franken. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei bewaffnete Unbekannte haben ein Geschäft am Lindenplatz in Zürich überfallen, einen Angestellten leicht verletzt und Bargeld sowie Luxusuhren gestohlen.

Die Männer sind zu Fuss in Richtung Rautistrasse geflüchtet und trotz sofort eingeleiteter Grossfahndung spurlos verschwunden geblieben.

Die Polizei hat detaillierte Täterbeschreibungen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Tat oder den Tätern. Mehr anzeigen

Es ist 12.30 Uhr, als zwei bislang unbekannte Männer das Geschäft am Lindenplatz 5 betraten. Was dann geschieht, erinnert an eine Filmszene: Die Täter bedrohen die beiden Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe – und schlagen einen der Männer brutal nieder. Dieser erleidet dabei leichte Verletzungen.

Schnell und skrupellos greifen die Männer zu: Bargeld und teure Uhren packen sie ein. Dann flüchteten die Räuber zu Fuss in Richtung Rautistrasse. Und verschwinden spurlos, bevor die Polizei am Tatort eintrifft.

Die Stadtpolizei Zürich leitete umgehend eine Grossfahndung ein. Spezialist*innen des Forensischen Instituts Zürich sichern Spuren am Tatort, um den flüchtigen Tätern auf die Spur zu kommen.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibungen

Die Polizei veröffentlicht ein detailliertes Signalement der beiden mutmasslichen Täter:

Täter 1: Circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 180 cm gross, schlanke Statur, weisse Hautfarbe. Bei der Tat hat kurze dunkelbraune Haare, trägt dunkle Hosen, ein kariertes Hemd, ein graues Jacket, eine Schirmmütze und eine schwarze Hornbrille.

Täter 2: Ebenfalls etwa 30 bis 40 Jahre alt und rund 180 cm gross, jedoch mit mittlerer Statur. Auch er hat weisse Hautfarbe und ist beim Überfall mit einem weissen Hoodie, schwarzem Halsschlauch, schwarzer Mütze und einem schwarzen Rucksack bekleidet.

Die Stadtpolizei bittet Personen, die zur Tatzeit am Lindenplatz oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich umgehend zu melden. Jeder noch so kleine Hinweis könnte entscheidend sein, um die Täter zu fassen.