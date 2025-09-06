  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Demokratiefeindlicher Akt» Unbekannte zerstören SVP-Stand an Schwamendinger Chilbi komplett

Dominik Müller

6.9.2025

Vom ursprünglichen Stand blieb nicht mehr viel übrig.
Vom ursprünglichen Stand blieb nicht mehr viel übrig.
SVP Stadt Zürich

Der SVP-Stand an der «Schwamendinger Chlbi» ist einem nächtlichen Vandalismus-Vorfall zum Opfer gefallen. Die Partei spricht von einem Angriff auf die Demokratie.

Dominik Müller

06.09.2025, 10:31

06.09.2025, 10:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Nacht auf Samstag ist der SVP-Stand an der «Schwamendinger Chilbi» in Zürich von Unbekannten zerstört und mit Hassparolen beschmiert worden.
  • Die SVP verurteilt den Vorfall als demokratiefeindlich und fordert konsequentes Vorgehen gegen die Täter.
Mehr anzeigen

Im Zürcher Stadtkreis Schwamendingen findet dieses Wochenende die traditionelle Chilbi statt. Dabei ist es in der Nacht auf Samstag zu einem Vandalismus-Vorfall beim Stand der SVP gekommen.

«Vandalen haben den SVP-Stand komplett zerstört und mit Hassbotschaften verschmiert», schreibt die SVP der Stadt Zürich in einer Mitteilung. Die Partei verurteile diesen «demokratiefeindlichen Akt» aufs Schärfste und fordert ein hartes Durchgreifen gegen die Täterschaft.

Der Vorfall entspreche einem alarmierenden Tiefpunkt. «Wo gestern Abend noch ganz normale Chilbibesucher Käseschnitten gegessen und zu Schlagermusik gefeiert haben, liegt heute nur noch ein zerstörtes und verschandeltes Festzelt und ramponiertes Inventar», heisst es in der Mitteilung.

Die SVP der Stadt Zürich will eine Strafanzeige gegen Unbekannt einreichen.
Die SVP der Stadt Zürich will eine Strafanzeige gegen Unbekannt einreichen.
SVP Stadt Zürich

Strafanzeige angekündigt

Der Stand sei in wochenlanger Fronarbeit durch Parteimitglieder vorbereitet und aufgebaut worden. «Ich bin schockiert über den Zerstörungswillen und den Hass dieser Chaoten; zum Glück war zum Zeitpunkt des Angriffs kein Personal mehr am Stand», wird Kreisparteipräsident und Organisator Markus Weidmann in der Mitteilung zitiert.

Die «Schwamendinger Chilbi» gibt es seit 1972. Die erste Chilbi wurde als «Chreis 12 Fäscht» durchgeführt. Ab 1974 wurde die  «Schwamendinger Chilbi» schliesslich zu jährlichen Tradition. Organisiert wird dieses Quartierfest durch den Quartierverein Schwamendingen und findet jeweils am Wochenende in der Vorwoche des Knabenschiessens statt.

Die SVP der Stadt Zürich hat angekündigt, umgehend Strafanzeige gegen Unbekannt einzureichen.

Mehr aus dem Ressort

St. Galler Polizei sucht Zeugen. Bub (4) wird von Senior mit Auto erfasst und muss ins Spital

St. Galler Polizei sucht ZeugenBub (4) wird von Senior mit Auto erfasst und muss ins Spital

«Het de Burscht en Schade!». Aargauer Polizeichef beleidigt Mann mit N-Wort – und schickt ihm E-Mail versehentlich

«Het de Burscht en Schade!»Aargauer Polizeichef beleidigt Mann mit N-Wort – und schickt ihm E-Mail versehentlich

Bund verlangt Sicherheitsprüfung. Polizei und Astra stoppen Zekis Kebab-Liefer-Roboter

Bund verlangt SicherheitsprüfungPolizei und Astra stoppen Zekis Kebab-Liefer-Roboter

Meistgelesen

Flughafen Zürich vergisst Passagier mit Einschränkung am Gate
So umgehen Schweizer Konzerne Trumps Zoll-Hammer
Ukrainische Spezialkräfte zermürben Putins Radarfront
Parmelin wieder in der Schweiz – zweiter Zolldeal gescheitert?
Djokovic nach Halbfinal-Pleite: «Alcaraz und Sinner sind einfach zu gut»