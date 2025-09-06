Vom ursprünglichen Stand blieb nicht mehr viel übrig. SVP Stadt Zürich

Der SVP-Stand an der «Schwamendinger Chlbi» ist einem nächtlichen Vandalismus-Vorfall zum Opfer gefallen. Die Partei spricht von einem Angriff auf die Demokratie.

Im Zürcher Stadtkreis Schwamendingen findet dieses Wochenende die traditionelle Chilbi statt. Dabei ist es in der Nacht auf Samstag zu einem Vandalismus-Vorfall beim Stand der SVP gekommen.

«Vandalen haben den SVP-Stand komplett zerstört und mit Hassbotschaften verschmiert», schreibt die SVP der Stadt Zürich in einer Mitteilung. Die Partei verurteile diesen «demokratiefeindlichen Akt» aufs Schärfste und fordert ein hartes Durchgreifen gegen die Täterschaft.

Der Vorfall entspreche einem alarmierenden Tiefpunkt. «Wo gestern Abend noch ganz normale Chilbibesucher Käseschnitten gegessen und zu Schlagermusik gefeiert haben, liegt heute nur noch ein zerstörtes und verschandeltes Festzelt und ramponiertes Inventar», heisst es in der Mitteilung.

Strafanzeige angekündigt

Der Stand sei in wochenlanger Fronarbeit durch Parteimitglieder vorbereitet und aufgebaut worden. «Ich bin schockiert über den Zerstörungswillen und den Hass dieser Chaoten; zum Glück war zum Zeitpunkt des Angriffs kein Personal mehr am Stand», wird Kreisparteipräsident und Organisator Markus Weidmann in der Mitteilung zitiert.

Die «Schwamendinger Chilbi» gibt es seit 1972. Die erste Chilbi wurde als «Chreis 12 Fäscht» durchgeführt. Ab 1974 wurde die «Schwamendinger Chilbi» schliesslich zu jährlichen Tradition. Organisiert wird dieses Quartierfest durch den Quartierverein Schwamendingen und findet jeweils am Wochenende in der Vorwoche des Knabenschiessens statt.

Die SVP der Stadt Zürich hat angekündigt, umgehend Strafanzeige gegen Unbekannt einzureichen.