Beim SRF-Sitz am Leutschenbach wurde am Dienstag eine Eingangstür beschädigt und eine Drohung gegen den Sender ausgesprochen. Die Polizei hat nun einen Verdächtigen verhaftet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Unbekannter hat mit einer Flasche eine Tür beim SRF-Hauptsitz am Zürcher Leutschenbach beschädigt.

Am Dienstag kam es deshalb zu einem Polizeieinsatz. Zudem ist laut Polizei eine Drohung beim Sender eingegangen.

Die Zürcher Stadtpolizei konnte am Mittwoch einen Verdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 32-jährigen Schweizer. Mehr anzeigen

Am Dienstagabend lief ein grosser Polizeieinsatz am SRF-Sitz beim Leutschenbach in Zürich. Wie «Tele Züri» berichtet, sei eine Tür beim Haupteingang beschädigt worden, am Boden seien Scherben und eine zerbrochene Flasche gelegen. Laut der Stadtpolizei Zürich sprach jemand auch eine Drohung gegenüber dem Sender aus.

Die Zürcher Stadtpolizei konnte am Mittwoch einen Verdächtigen festnehmen. Beim Verdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen Schweizer, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilt.

Die Sachbeschädigung am Leutschenbach-Gebäude wurde der Polizei am Dienstag kurz nach 19.30 Uhr gemeldet. Der Verdächtige soll gemäss Polizei auch Urheber der Drohung gegenüber dem SRF sein. Um welche Art der Drohung es sich handelte, gab die Polizei auf Anfrage nicht bekannt.

Die Medienstelle von SRF sagt auf Anfrage von blue News: «Zu laufenden Ermittlungen können wir keine Stellung nehmen.»