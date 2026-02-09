Rentner wird am Bahnhof vor einfahrenden Zug gestossen – schwer verletzt

Gewaltdelikt in Grenchen SORentner wird am Bahnhof vor einfahrenden Zug gestossen – schwer verletzt
Samuel Walder
9.2.2026
Ein Rentner ist am Sonntagnachmittag am Bahnhof Grenchen Nord von einem Unbekannten auf das Gleisbett gestossen und von einem einfahrenden Zug erfasst worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, der Täter ist flüchtig.
Am Sonntagnachmittag, beim Bahnhof Grenchen Nord SO, kurz vor 15 Uhr wird ein Rentner von einem Unbekannten auf das Gleisbett gestossen – genau in dem Moment, als ein Zug einfährt. Der Mann wird vom Zug erfasst und schwer verletzt. Das berichtet die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung am Montag.
Der Vorfall ereignet sich im Bereich von Perron 1. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wird der Verletzte mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Er erlitt schwere Beinverletzungen.
Täter sprach Opfer zuvor an
Wie Polizei und Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn mitteilen, hatte der mutmassliche Täter den Rentner zuvor nach Geld gefragt. Kurz darauf eskalierte die Situation – mit lebensgefährlichen Folgen.
Der Täter ist flüchtig. Gemäss aktuellen Erkenntnissen soll er etwa 180 Zentimeter gross sein, lange Haare und einen Bart getragen haben. Zusätzlich soll er einen Rucksack bei sich gehabt haben.
Vor der Tat habe der Mann im Bereich des Bahnhofs weitere Personen angesprochen. Nach dem Angriff flüchtete er zu Fuss in Richtung Bahnhofsparkplätze.
Polizei sucht dringend Zeugen
Die Kantonspolizei Solothurn und die Staatsanwaltschaft haben umgehend Ermittlungen zum genauen Tathergang und zur Identität des Täters aufgenommen. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
Personen, die sich am Sonntagnachmittag im Bereich des Bahnhofs Grenchen Nord aufgehalten haben und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden.
