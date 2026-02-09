  1. Privatkunden
Gewaltdelikt in Grenchen SO Rentner wird am Bahnhof vor einfahrenden Zug gestossen – schwer verletzt

Samuel Walder

9.2.2026

Am Bahnhof Grenchen Nord soll am Sonntag ein Mann auf die Gleise gestossen worden sein.
Am Bahnhof Grenchen Nord soll am Sonntag ein Mann auf die Gleise gestossen worden sein.
Symbolbild: Keystone

Ein Rentner ist am Sonntagnachmittag am Bahnhof Grenchen Nord von einem Unbekannten auf das Gleisbett gestossen und von einem einfahrenden Zug erfasst worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, der Täter ist flüchtig.

Samuel Walder

09.02.2026, 11:19

09.02.2026, 14:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Rentner wurde am Sonntagnachmittag am Bahnhof Grenchen Nord von einem Unbekannten ins Gleisbett gestossen und von einem einfahrenden Zug schwer verletzt.
  • Der mutmassliche Täter hatte das Opfer zuvor nach Geld gefragt und flüchtete nach der Tat zu Fuss, die Polizei fahndet nach ihm.
  • Die Kantonspolizei Solothurn bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zur Tat und zur Identität des flüchtigen Mannes.
Mehr anzeigen

Am Sonntagnachmittag, beim Bahnhof Grenchen Nord SO, kurz vor 15 Uhr wird ein Rentner von einem Unbekannten auf das Gleisbett gestossen – genau in dem Moment, als ein Zug einfährt. Der Mann wird vom Zug erfasst und schwer verletzt. Das berichtet die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung am Montag. 

Der Vorfall ereignet sich im Bereich von Perron 1. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wird der Verletzte mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Er erlitt schwere Beinverletzungen.

Täter sprach Opfer zuvor an

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn mitteilen, hatte der mutmassliche Täter den Rentner zuvor nach Geld gefragt. Kurz darauf eskalierte die Situation – mit lebensgefährlichen Folgen.

Der Täter ist flüchtig. Gemäss aktuellen Erkenntnissen soll er etwa 180 Zentimeter gross sein, lange Haare und einen Bart getragen haben. Zusätzlich soll er einen Rucksack bei sich gehabt haben.

Vor der Tat habe der Mann im Bereich des Bahnhofs weitere Personen angesprochen. Nach dem Angriff flüchtete er zu Fuss in Richtung Bahnhofsparkplätze.

Polizei sucht dringend Zeugen

Die Kantonspolizei Solothurn und die Staatsanwaltschaft haben umgehend Ermittlungen zum genauen Tathergang und zur Identität des Täters aufgenommen. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Personen, die sich am Sonntagnachmittag im Bereich des Bahnhofs Grenchen Nord aufgehalten haben und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden.

