Anti-WEF-Demonstranten beim Berner Bahnhof eingekesselt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grossaufgebot im Einsatz Anti-WEF-Demonstranten beim Berner Bahnhof eingekesselt

SDA

17.1.2026 - 16:06

Aus Angst vor erneuten Ausschreitungen hat die Berner Polizei den Bundesplatz abgeriegelt. 
Aus Angst vor erneuten Ausschreitungen hat die Berner Polizei den Bundesplatz abgeriegelt. 
Keystone (Archivbild)

In Bern haben sich hunderte zu zwei Demonstrationen gegen das WEF versammelt – eine davon unbewilligt. Die Polizei ist aus Sorge vor neuen Ausschreitungen mit einem massiven Aufgebot vor Ort.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

17.01.2026, 16:06

17.01.2026, 16:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Bern haben sich Hunderte zu zwei Anti-WEF-Demonstrationen versammelt.
  • Aus Sorge vor neuen Ausschreitungen ist die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort.
  • Eine der Versammlungen ist unbewilligt, wird von der Polizei jedoch toleriert – ein Umzug durch die Innenstadt jedoch nicht.
Mehr anzeigen

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Die Berner Kantonspolizei hat am Samstagnachmittag die unbewilligte Anti-WEF-Demonstration in Bern am Besammlungspunkt auf dem Bahnhofplatz eingekesselt. Wenige Dutzend Demonstrierende standen zu diesem Zeitpunkt einem massiven Polizeiaufgebot gegenüber.

Einsatzkräfte in Vollmontur sperrten den Bahnhofplatz weiträumig ab, der Zugang zum Bahnhof war nicht mehr möglich. Die Polizei führte auch Personenkontrollen durch.

Zuvor hatte die Polizei via Durchsage mitgeteilt, die Platzkundgebung werde toleriert, nicht aber ein Umzug. Schliesslich wurden die Demonstrierenden unter Androhung von Festnahmen aufgefordert, den Platz zu verlassen.

Massives Polizeiaufgebot

In der gesamten Innenstadt stehen Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur bereit. Der Bundesplatz ist abgesperrt, zudem warten zahlreiche Einsatzfahrzeuge vor dem Bundeshaus, darunter solche aus anderen Kantonen. Zur unbewilligten Kundgebung aufgerufen hatten linke und linksautonome sowie propalästinensische Gruppierungen.

Die Stadt hatte im Vorfeld davon abgeraten, an der Kundgebung teilzunehmen. Auch das Grossaufgebot der Polizei war angekündigt. Dies «mit Blick auf vergangene ähnlich gelagerte Kundgebungen», aber auch, weil zeitgleich vor der iranischen Botschaft eine bewilligte Kundgebung vorgesehen war. 

Meistgelesen

«Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»
Gärtner überlistet dreisten Dieb – nun gehen sie zusammen viral
Notausgangsschild laut Kellnerin «nicht gut sichtbar» +++ Morettis haben Betriebe nicht bar finanziert
Brillanter Odermatt gewinnt vor Kriechmayr – Franzoni verdrängt Von Allmen vom Podest
Anti-WEF-Demonstranten beim Berner Bahnhof eingekesselt