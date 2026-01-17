Anti-WEF-Demonstranten beim Berner Bahnhof eingekesselt

Die Berner Kantonspolizei hat am Samstagnachmittag die unbewilligte Anti-WEF-Demonstration in Bern am Besammlungspunkt auf dem Bahnhofplatz eingekesselt. Wenige Dutzend Demonstrierende standen zu diesem Zeitpunkt einem massiven Polizeiaufgebot gegenüber.
Einsatzkräfte in Vollmontur sperrten den Bahnhofplatz weiträumig ab, der Zugang zum Bahnhof war nicht mehr möglich. Die Polizei führte auch Personenkontrollen durch.
Zuvor hatte die Polizei via Durchsage mitgeteilt, die Platzkundgebung werde toleriert, nicht aber ein Umzug. Schliesslich wurden die Demonstrierenden unter Androhung von Festnahmen aufgefordert, den Platz zu verlassen.
Im Zuge der unbewilligten Kundgebung in #Bern formieren sich die Teilnehmenden zu einem Umzug. Dieser bewegt sich aktuell auf dem Bahnhofplatz. Die Abgänge zum Bahnhof und der Bahnhofplatz sind durch die Einsatzkräfte gesperrt. pic.twitter.com/YnnYltWsAg
In der gesamten Innenstadt stehen Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur bereit. Der Bundesplatz ist abgesperrt, zudem warten zahlreiche Einsatzfahrzeuge vor dem Bundeshaus, darunter solche aus anderen Kantonen. Zur unbewilligten Kundgebung aufgerufen hatten linke und linksautonome sowie propalästinensische Gruppierungen.
Die Stadt hatte im Vorfeld davon abgeraten, an der Kundgebung teilzunehmen. Auch das Grossaufgebot der Polizei war angekündigt. Dies «mit Blick auf vergangene ähnlich gelagerte Kundgebungen», aber auch, weil zeitgleich vor der iranischen Botschaft eine bewilligte Kundgebung vorgesehen war.