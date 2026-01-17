Anti-WEF-Demonstranten beim Berner Bahnhof eingekesselt

Aus Angst vor erneuten Ausschreitungen hat die Berner Polizei den Bundesplatz abgeriegelt. Keystone (Archivbild)

In Bern haben sich hunderte zu zwei Demonstrationen gegen das WEF versammelt – eine davon unbewilligt. Die Polizei ist aus Sorge vor neuen Ausschreitungen mit einem massiven Aufgebot vor Ort.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Bern haben sich Hunderte zu zwei Anti-WEF-Demonstrationen versammelt.

Aus Sorge vor neuen Ausschreitungen ist die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Eine der Versammlungen ist unbewilligt, wird von der Polizei jedoch toleriert – ein Umzug durch die Innenstadt jedoch nicht. Mehr anzeigen

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Die Berner Kantonspolizei hat am Samstagnachmittag die unbewilligte Anti-WEF-Demonstration in Bern am Besammlungspunkt auf dem Bahnhofplatz eingekesselt. Wenige Dutzend Demonstrierende standen zu diesem Zeitpunkt einem massiven Polizeiaufgebot gegenüber.

Einsatzkräfte in Vollmontur sperrten den Bahnhofplatz weiträumig ab, der Zugang zum Bahnhof war nicht mehr möglich. Die Polizei führte auch Personenkontrollen durch.

Zuvor hatte die Polizei via Durchsage mitgeteilt, die Platzkundgebung werde toleriert, nicht aber ein Umzug. Schliesslich wurden die Demonstrierenden unter Androhung von Festnahmen aufgefordert, den Platz zu verlassen.

Im Zuge der unbewilligten Kundgebung in #Bern formieren sich die Teilnehmenden zu einem Umzug. Dieser bewegt sich aktuell auf dem Bahnhofplatz. Die Abgänge zum Bahnhof und der Bahnhofplatz sind durch die Einsatzkräfte gesperrt. pic.twitter.com/YnnYltWsAg — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) January 17, 2026

Massives Polizeiaufgebot

In der gesamten Innenstadt stehen Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur bereit. Der Bundesplatz ist abgesperrt, zudem warten zahlreiche Einsatzfahrzeuge vor dem Bundeshaus, darunter solche aus anderen Kantonen. Zur unbewilligten Kundgebung aufgerufen hatten linke und linksautonome sowie propalästinensische Gruppierungen.

Die Stadt hatte im Vorfeld davon abgeraten, an der Kundgebung teilzunehmen. Auch das Grossaufgebot der Polizei war angekündigt. Dies «mit Blick auf vergangene ähnlich gelagerte Kundgebungen», aber auch, weil zeitgleich vor der iranischen Botschaft eine bewilligte Kundgebung vorgesehen war.