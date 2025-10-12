Unbewilligte Palästina-Demo in Bern: «Bereitschaft zur Gewalt war besorgniserregend»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Behörden informieren Unbewilligte Palästina-Demo in Bern: «Bereitschaft zur Gewalt war besorgniserregend»

Dominik Müller

12.10.2025

Bei der unbewilligten Pro-Palästina-Demonstration in Bern am Samstag haben Vermummte Zerstörungswut bewiesen. Am Sonntag informieren die Behörden über das Ausmass der Ereignisse.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

12.10.2025, 14:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Berner Innenstadt eskalierte am Samstag eine unbewilligte Pro-Palästina-Demo mit rund 5000 Teilnehmenden.
  • Die Polizei setzte Tränengas, Gummischrot und Wasserwerfer ein, während Demonstrierende Feuerwerk abfeuerten und Gegenstände warfen.
  • 16 Polizisten und zwei Polizistinnen wurden beim Einsatz verletzt.
  • Um 14 Uhr äussern sich die Berner Behörden. Im Livestream kannst du die Medienkonferenz live verfolgen.
Mehr anzeigen

In der Berner Innenstadt ist am Samstag eine Pro-Palästina-Demonstration eskaliert. Es kam zu gewaltsamen Konfrontationen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden, zudem brach ein Feuer aus.

16 Polizisten und zwei Polizistinnen wurden beim Einsatz verletzt. Vier von ihnen mussten für eine medizinische Kontrolle ins Spital gebracht werden, wie es an der Medienkonferenz hiess. Die Schutzausrüstung habe Schlimmeres verhindert. Stefan Langrein, stellvertretender Kommandant der Kantonspolizei Bern sagte: «Diese Bereitschaft zur Gewalt war eindrücklich besorgniserregend».

Laut Michael Bettschen, stellvertretender Regionenchef der Kantonspolizei Bern, ist bei der Demo ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden.

Polizei setzt Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot ein

Demonstrierende hatten mehrfach versucht, Polizeisperren zu durchbrechen. Die Einsatzkräfte wurden laut Polizei mit Baustellenmaterial, Mobiliar, Steinen, Flaschen, Feuerlöschern, Pyrotechnik und Lasern angegriffen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot ein.

In Bern kam es am Samstag bei einer unbewilligten Palästina-Demo zu Sachbeschädigungen.
In Bern kam es am Samstag bei einer unbewilligten Palästina-Demo zu Sachbeschädigungen.
BRK News

Insgesamt wurden 536 Personen in Polizeiräumlichkeiten kontrolliert und weggewiesen. Eine angehaltene Person war zur Haft ausgeschrieben.

Die kontrollierten Personen müssen laut Polizei teilweise mit einer Anzeige rechnen. Im Raum stünden unter anderem die Straftatbestände Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Brandstiftung.

Schätzungsweise 5000 Menschen nahmen an der Kundgebung teil. Sie bewegten sich vom Bahnhof in Richtung Bundesplatz und wieder zurück. «Free, free Palestine» und «From the river to the sea», skandierte die Menge, angeführt von einem vermummten Block. Zudem zündeten an der Kundgebung Teilnehmende Feuerwerk und Petarden, auch in Richtung der Einsatzkräfte.

Meistgelesen

Unbewilligte Palästina-Demo in Bern: «Bereitschaft zur Gewalt war besorgniserregend»
Schwacher Polarwirbel könnte der Schweiz eisigen Winter bescheren
Motorboot rast mit vollem Tempo in Segelboot
So viel kassiert Amherds Ex-VBS-Generalsekretär nach Kündigung
Sonnensturm im Anflug? Erde erreicht wieder gefährliches Aktivitätsmaximum