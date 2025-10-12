Unbewilligte Palästina-Demo in Bern: «Bereitschaft zur Gewalt war besorgniserregend»

Bei der unbewilligten Pro-Palästina-Demonstration in Bern am Samstag haben Vermummte Zerstörungswut bewiesen. Am Sonntag informieren die Behörden über das Ausmass der Ereignisse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Berner Innenstadt eskalierte am Samstag eine unbewilligte Pro-Palästina-Demo mit rund 5000 Teilnehmenden.

Die Polizei setzte Tränengas, Gummischrot und Wasserwerfer ein, während Demonstrierende Feuerwerk abfeuerten und Gegenstände warfen.

16 Polizisten und zwei Polizistinnen wurden beim Einsatz verletzt.

Um 14 Uhr äussern sich die Berner Behörden. Im Livestream kannst du die Medienkonferenz live verfolgen. Mehr anzeigen

In der Berner Innenstadt ist am Samstag eine Pro-Palästina-Demonstration eskaliert. Es kam zu gewaltsamen Konfrontationen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden, zudem brach ein Feuer aus.

16 Polizisten und zwei Polizistinnen wurden beim Einsatz verletzt. Vier von ihnen mussten für eine medizinische Kontrolle ins Spital gebracht werden, wie es an der Medienkonferenz hiess. Die Schutzausrüstung habe Schlimmeres verhindert. Stefan Langrein, stellvertretender Kommandant der Kantonspolizei Bern sagte: «Diese Bereitschaft zur Gewalt war eindrücklich besorgniserregend».

Laut Michael Bettschen, stellvertretender Regionenchef der Kantonspolizei Bern, ist bei der Demo ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden.

Polizei setzt Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot ein

Demonstrierende hatten mehrfach versucht, Polizeisperren zu durchbrechen. Die Einsatzkräfte wurden laut Polizei mit Baustellenmaterial, Mobiliar, Steinen, Flaschen, Feuerlöschern, Pyrotechnik und Lasern angegriffen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot ein.

In Bern kam es am Samstag bei einer unbewilligten Palästina-Demo zu Sachbeschädigungen. BRK News

Insgesamt wurden 536 Personen in Polizeiräumlichkeiten kontrolliert und weggewiesen. Eine angehaltene Person war zur Haft ausgeschrieben.

Die kontrollierten Personen müssen laut Polizei teilweise mit einer Anzeige rechnen. Im Raum stünden unter anderem die Straftatbestände Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Brandstiftung.

Schätzungsweise 5000 Menschen nahmen an der Kundgebung teil. Sie bewegten sich vom Bahnhof in Richtung Bundesplatz und wieder zurück. «Free, free Palestine» und «From the river to the sea», skandierte die Menge, angeführt von einem vermummten Block. Zudem zündeten an der Kundgebung Teilnehmende Feuerwerk und Petarden, auch in Richtung der Einsatzkräfte.