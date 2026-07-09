Ein Unfall mit zwei Autos hat am Donnerstag auf der A1 bei Wallisellen für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zeitweise mussten alle Fahrstreifen gesperrt werden, auch auf den umliegenden Strassen bildeten sich lange Staus.

Auf der A1 bei Wallisellen kam es zu einem schweren Unfall. (Symbolbild)

Alle Spuren gesperrt Unfall auf der A1 sorgt für Verkehrschaos mitten im Feierabend-Verkehr

Darum geht’s Auf der A1 bei Wallisellen kollidierten am Donnerstag zwei Autos, worauf die Autobahn zeitweise komplett gesperrt wurde.

Eine Person musste aus einem Fahrzeug befreit werden, weshalb ein grösserer Rettungseinsatz nötig war.

Der Rückstau führte auch auf der Gegenfahrbahn sowie auf den Hauptstrassen rund um das Brüttiseller Kreuz zu erheblichen Verkehrsproblemen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Unfall mit zwei Autos hat am Donnerstagmittag auf der A1 bei Wallisellen den Verkehr rund um das Brüttiseller Kreuz massiv beeinträchtigt.

Wie 20 Minuten berichtet, waren zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Bern musste zeitweise vollständig gesperrt werden, weil eine eingeklemmte Person durch die Feuerwehr befreit werden musste.

Später konnte eine Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden, wie die Kantonspolizei Zürich gegenüber dem Portal mitteilt. Zur Unfallursache lagen zunächst keine gesicherten Angaben vor.

Der Rückstau reichte zeitweise bis nach Töss. Auch auf der Gegenfahrbahn kam es zu Verzögerungen, weil zahlreiche Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit wegen des Unfalls reduzierten. Die Kantonspolizei appellierte deshalb, auf der Gegenfahrbahn nicht unnötig abzubremsen.

Von den Auswirkungen betroffen waren zudem mehrere Hauptstrassen rund um das Brüttiseller Kreuz. Wegen des Rückstaus wurde der Verkehr teilweise umgeleitet. Das Bundesamt für Strassen (Astra) empfahl Reisenden aus Richtung St. Margrethen, über Sargans und die A3 nach Zürich auszuweichen.