Unfall auf Autobahn führt zu drei Verletzten und drei Verhaftungen

Das Auto kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Kantonspolizei Zürich

Mehrere Personen sind in der Nacht auf Samstag auf der Autobahn bei Bülach bei einem Unfall verletzt worden. Die A51 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Gegen 23.30 Uhr fuhren zwei Autos am Freitag auf der A51 vom Hardwald herkommend Richtung Kloten ZH. Vor der Ausfahrt Bülach-West verlor der Lenker mutmasslich die Kontrolle über sein Fahrzeug, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Das Auto streifte demnach die rechte Leitplanke, kollidierte anschliessend mit einem grünen Richtungstrenner in der Ausfahrt, fuhr dann eine Böschung hoch, stürzte seitlich über eine Stützmauer zurück auf die Autobahn, schleuderte über die Fahrbahn, kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die Feuerwehr musste den Fahrer und zwei Mitfahrer aus dem Fahrzeugwrack bergen. Die Rettungsdienste transportierten die drei 18- bis 19-jährigen Männer mit mittel bis schweren Verletzungen in Spitäler.

Drei Festnahmen und Zeugenaufruf

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland haben gemäss Mitteilung die Ermittlungen aufgenommen, die Aufschluss über die Unfallursache geben sollen. Zudem ist noch unklar, wer das Fahrzeug lenkte.

Die Kantonspolizei Zürich verhaftete im Zusammenhang mit dem Unfall drei 19-jährige Männer, die in einem zweiten Fahrzeug mutmasslich zusammen mit dem Unfallfahrzeug unterwegs waren.

Durch den Unfall entstanden auf über hundert Metern Schäden an der Strasseninfrastruktur und die Fahrbahn wurde stark verschmutzt. Daher musste die A51 im Bereich des Anschlusses Bülach-West durch die Feuerwehr für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Die Kapo Zürich bittet Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Fahrweise der beiden Autos geben können, sich zu melden.