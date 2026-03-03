In Lommis im Kanton Thurgau ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind gekommen. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, überquerte eine 12-jährige Fussgängerin kurz nach 15 Uhr die Banneggstrasse.
Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto, das in Richtung St. Margarethen unterwegs war. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoss leicht verletzt. Nach dem Unfall begab es sich zunächst selbstständig nach Hause.
Erst gegen 16.15 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale eine Meldung zum Verkehrsunfall ein.
Zum beteiligten Fahrzeug beziehungsweise zur fahrzeugführenden Person liegen derzeit keine näheren Angaben vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Die Kantonspolizei Thurgau ruft Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Lenkerin beziehungsweise zum Lenker machen können, dazu auf, sich beim Polizeiposten Aadorf unter der Telefonnummer 058 345 22 70 zu melden.