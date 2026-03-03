Die Kantonspolizei Thurgau unterstützte die Polizei in Konstanz bei einem Grosseinsatz. sda

In Lommis TG ist am Montagnachmittag ein 12-jähriges Mädchen von einem Auto erfasst worden. Die Lenkerin oder der Lenker entfernte sich vom Unfallort. Die Kantonspolizei Thurgau sucht nun Zeugen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Lommis TG kam es am Montagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer 12-jährigen Fussgängerin.

Das Mädchen wurde leicht verletzt, der Fahrzeuglenker oder die Fahrzeuglenkerin entfernte sich vom Unfallort.

Die Kantonspolizei Thurgau bittet Personen mit Hinweisen, sich zu melden. Mehr anzeigen

In Lommis im Kanton Thurgau ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind gekommen. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, überquerte eine 12-jährige Fussgängerin kurz nach 15 Uhr die Banneggstrasse.

Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto, das in Richtung St. Margarethen unterwegs war. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoss leicht verletzt. Nach dem Unfall begab es sich zunächst selbstständig nach Hause.

Erst gegen 16.15 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale eine Meldung zum Verkehrsunfall ein.

Zum beteiligten Fahrzeug beziehungsweise zur fahrzeugführenden Person liegen derzeit keine näheren Angaben vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Kantonspolizei Thurgau ruft Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Lenkerin beziehungsweise zum Lenker machen können, dazu auf, sich beim Polizeiposten Aadorf unter der Telefonnummer 058 345 22 70 zu melden.