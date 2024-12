Jugendliche filmen Crash bei Raserfahrt – und landen vor Gericht

Die drei Insassen wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Kapo ZH

Eine nächtliche Raserfahrt auf der Sihltalstrasse endet für drei Jugendliche in einem Unfall. Die Mitfahrer filmen die riskante Fahrt und werden dafür nun verurteilt.

Eine nächtliche Fahrt auf der Sihltalstrasse von Langnau ZH in Richtung Sihlbrugg ZH endete für drei junge Menschen im Januar 2023 in einem Unfall. Der 20-jährige Fahrer überschritt die erlaubte Geschwindigkeit um etwa 70 km/h und erreichte fast 150 km/h, wie die «Zürichsee-Zeitung» schreibt.

Mit im Auto waren eine 19-Jährige und ein 21-Jähriger, die die Fahrt mit ihren Handys filmten, anstatt den Fahrer zu bremsen. Die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis stellte nun fest, dass die Mitfahrer durch das Filmen die riskante Fahrt unterstützten und den Fahrer sogar zum Rasen ermutigten.

Alle drei Insassen verhaftet

In einer Rechtskurve, in der der Fahrer kaum abbremste, geriet das Auto bei etwa 126 km/h von der Fahrbahn und prallte gegen die Mittelleitplanke. Erlaubt wären an dieser Stelle 60 km/h. Glücklicherweise erlitten die Insassen nur leichte Verletzungen, obwohl das Fahrzeug schwer beschädigt wurde.

Nach dem Unfall wurden alle drei Insassen festgenommen. Der Fahrer sieht sich einer Strafuntersuchung wegen eines Raserdelikts gegenüber.

Die Mitfahrer erhielten eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 30 Franken, die sie nur zahlen müssen, wenn sie innerhalb der nächsten zwei Jahre erneut straffällig werden. Dazu kommt eine Busse von 500 Franken.