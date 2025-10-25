  1. Privatkunden
TCS warnt Im Herbst steigt das Unfallrisiko in der Nacht deutlich an

SDA

25.10.2025 - 09:53

Der TCS empfiehlt, rundum sichtbare Markierungen wie Reflektorstreifen an der Kleidung anzubringen. (Archivbild)
Der TCS empfiehlt, rundum sichtbare Markierungen wie Reflektorstreifen an der Kleidung anzubringen. (Archivbild)
TCS

Mit der Winterzeit steigt laut TCS das Risiko im Strassenverkehr, da mehr Menschen im Dunkeln unterwegs sind. Sichtbare Kleidung und Reflektoren können entscheidende Sekunden bringen.

Keystone-SDA

25.10.2025, 09:53

25.10.2025, 12:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit der Winterzeit steigt laut TCS das Unfallrisiko, da mehr Menschen im Dunkeln unterwegs sind.
  • Bei Regen oder Schnee kann die Gefahr stark zunehmen.
  • Der TCS empfiehlt reflektierende Kleidung und helle Accessoires, um besser sichtbar zu sein.
Mehr anzeigen

Mit dem Herbst und der Umstellung auf die Winterzeit werden nächtliche Fahrten gefährlicher. Das Unfallrisiko für Fussgänger, Radfahrerinnen und Rollerfahrer verdreifacht sich in der Dunkelheit und kann bei Regen oder Schnee um das Zehnfache steigen.

Denn die Umstellung auf die Winterzeit führt zu mehr Fahrten im Dunkeln, wie der Touring Club Schweiz (TCS) am Samstag mitteilte. Der TCS stützt sich hierbei auf Zahlen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva).

Mit ein paar einfachen Gesten lasse sich dieses Risiko jedoch stark reduzieren, heisst es weiter: Eine dunkel gekleidete Person ist nur aus 25 Metern Entfernung sichtbar, mit hellen oder fluoreszierenden Farben hingegen aus 40 Metern und mit reflektierenden oder leuchtenden Elementen gar aus bis zu 140 Metern. «Diese zusätzlichen Meter machen mehrere entscheidende Sekunden aus, in denen ein Fahrer reagieren muss», wie Experten des TCS schrieben.

360 Grad sichtbare Markierungen

Der TCS empfiehlt zudem, rundum sichtbare Markierungen anzubringen: Reflektorstreifen an Kleidung, Taschen oder Schuhen für Fussgänger, Front- und Rückbeleuchtung sowie Rückstrahler für Velofahrer, reflektierende Westen und Aufkleber für Trottinetts. Ein leuchtender Helm oder helle Accessoires vervollständigen den Schutz. Diese Vorsichtsmassnahmen seien zudem auch tagsüber sinnvoll, wenn die Sicht durch Nebel, Regen oder Schnee beeinträchtigt sei.

Anlässlich des 19. Tages des Lichts am 6. November lanciert der TCS seine Kampagne «Made visible», um alle daran zu erinnern, wie wichtig es ist, zu sehen und gesehen zu werden.

Wut, Frust, Stress – alles raus: Ein Paar aus Chicago hat das Gruppenschreien salonfähig gemacht. Ihr „Scream Club" geht viral – und findet in London erste Nachahmer*innen.

24.10.2025

24.10.2025

Sie blockieren Strassen und erklimmen Zäune: Die alljährliche Krabbenwanderung auf der australischen Insel Christmas Island ist voll im Gange. Wieso diese jährlich stattfindet, erfährst du im Video.

24.10.2025

24.10.2025

Unbekannte dringen ins Louvre in Paris ein: Auf das berühmte Museum wird am Sonntagmorgen bei der Öffnung ein Raubüberfall verübt.

19.10.2025

19.10.2025

