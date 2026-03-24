Einwohner*innen in Prilly VD unterschrieben für mehr Parkplätze. Und staunten nicht schlecht, als sie ihre Namen plötzlich auf der FDP-Liste für die Gemeinderatswahl entdeckten. Bild: Keystone

Was als Unterschrift für Parkplätze begann, endet im Gemeinderat: Eine Garagistin aus der Waadtländer Gemeinde Prilly wurde überraschend gewählt – und erhebt nun Vorwürfe gegen die Parteileitung der FDP.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Ehepaar Castro aus Prilly VD unterschreibt scheinbar für eine Parkplatz-Petition, findet seine Namen später jedoch unerwartet auf einer FDP-Wahlliste wieder.

Die gewählte Claudia Castro wirft der Partei Täuschung vor. Die FDP entgegnet, man habe transparent über die Kandidatur informiert und nur bekannte Namen mobilisieren wollen.

Castro muss nun erklären, ob sie das Mandat annehmen will – während sie sich um den Ruf ihrer Familie und ihres Geschäfts sorgt. Mehr anzeigen

Was als Besuch in einer Autogarage begann, wurde zu einem politischen Fall: Joel und Claudia Castro aus Prilly VD stehen plötzlich im Wahlkampf um den örtlichen Gemeinderat – und Claudia Castro wird in der Folge gewählt, während die Familie von fehlender Information spricht.

Diese Wahlposse beginnt im vergangenen Januar: Eine Frau kommt in die Autowerkstatt der Familie Castro und legt dem Ehepaar ein Blatt vor.

Sie erklärt, dass es um den «Erhalt von Parkplätzen» gehe. Joel und Claudia Castro unterschreiben, ebenso der Sohn und mehrere Mitarbeitende.

Name auf Wahlliste

Zwei Monate später entdeckt Claudia Castro ihren Namen und ein Porträtbild von ihr auf einer Wahlliste der FDP Prilly für die örtlichen Gemeinderatswahlen.

Während dem Wahlkampf wird die Familie Castro immer wieder per Telefon und Mails immer wieder aufgefordert, an Infoständen teilzunehmen und sich zu engagieren.

Am 8. März 2026 wird Claudia Castro mit fast 700 Stimmen in den Gemeinderat der 12’000-Einwohner-Gemeinde gewählt. Sie sagt: «Ich verstehe nichts von Politik, habe weder Zeit noch Lust, mich zu engagieren.»

Gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) erklärt Claudia Castro: «Die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, ist wirklich unehrlich.» Die Gemeinde bestätigt zudem, dass keine Petition für mehr Parkplätze eingereicht wurde.

FDP weist Vorwürfe zurück

Die FDP Prilly weist die Vorwürfe des Ehepaars Castros zurück. Vorstandsmitglied Tony Capuano sagt: «Wir haben sie informiert, dass es um den Gemeinderat geht. Wenn Leute das falsch verstanden haben, tut es mir leid.» Und weiter: «Je mehr wir sind, desto mehr Stimmen machen wir. Man wählt seine Nachbarn, die Leute, die man kennt.»

Die Partei trat mit 53 Kandidierenden an, andere Listen hatten 11 bis 23 Namen. Laut FDP brachte diese Strategie eine Mehrheit im Gemeinderat. Die Fotos der Castros wurden für den Wahlkampf bearbeitet. Capuano sagt: «Wir waren sehr klar, wir haben ihnen die Fotos gezeigt.»

Das Vorstandsmitglied gibt zu, dass die Bilder bearbeitet wurde, weil sie direkt in der Garage entstanden – die Castros hatten nicht an den offiziellen Shootings teilgenommen.

Claudia Castro kann das Mandat annehmen oder ablehnen. Sie sagt, ein Rückzug könne dem Ruf der Familie schaden: «Der Name der Familie ist auch jener der Garage. Kunden könnten denken, dass wir nicht seriös sind.» Die FDP erklärt, ein Verzicht sei möglich. Was danach mit dem Sitz passiert, sei eine Frage, die man sich «später stellen» werde.

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