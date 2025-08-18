  1. Privatkunden
Polit-Drama im Wallis Unfreiwillig gewählter Gemeinderat verweigert Dienst

Redaktion blue News

18.8.2025

Der grosse Aufwand eines Engagements als Gemeinderat schreckt viele Menschen davon ab, für das Amt zu kandidieren.
Der grosse Aufwand eines Engagements als Gemeinderat schreckt viele Menschen davon ab, für das Amt zu kandidieren.
KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Im Dorf Collonges im Wallis wurde ein Mann gegen seinen Willen in den Gemeinderat gewählt – und weigert sich seither, sein Amt anzutreten.

Redaktion blue News

18.08.2025, 15:03

18.08.2025, 15:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Collonges VS wurde ein Mann im Oktober 2024 gegen seinen Willen in den Gemeinderat gewählt und weigert sich seither, das Amt auszuüben.
  • Der Fall zeigt die wachsenden Schwierigkeiten kleiner Gemeinden, Freiwillige für politische Ämter zu finden – besonders in Kantonen mit Amtszwang im Wallis.
  • Die Gemeinde versucht nun rechtzeitig Überzeugungsarbeit innerhalb der Bevölkerung zu leisten.
Mehr anzeigen

Im Walliser Dorf Collonges nimmt derzeit ein ungewöhnliches Polit-Drama seinen Lauf: Ein Mann, der im Oktober 2024 gegen seinen Willen in den fünfköpfigen Gemeinderat gewählt wurde, weigert sich bis heute, sein Amt auszuüben.

Der Hintergrund: In der 900-Seelen-Gemeinde gab es zu wenige Kandidierende für die Wahl – zwei der fünf Sitze gingen deshalb an Bürger, die gar nicht zur Wahl angetreten waren.

Einer der beiden unfreiwillig Gewählten trat aus gesundheitlichen Gründen zurück – das Rücktrittsgesuch wurde vom Kanton bewilligt. Der zweite jedoch, der sich wegen beruflicher Überlastung verweigert, wurde nicht entlassen. Er boykottiert seither sämtliche Sitzungen.

«Kä Luscht» ist kein Rücktrittsgrund

Der Fall offenbart ein grundlegendes Problem, das viele kleinere Gemeinden in der Schweiz betrifft: Die Bereitschaft, ein Exekutivamt zu übernehmen, sinkt. Besonders im Wallis, wo noch Amtszwang gilt, führt das zu absurden Situationen – «Kä Luscht» reicht dort eben nicht als Rücktrittsgrund.

Wie SRF-Korrespondent Philippe Reichen berichtet, scheinen die Behörden inzwischen aufzugeben. Der widerspenstige Gemeinderat soll nicht weiter «contre cœur» – also gegen seinen Willen – zur Politik gezwungen werden. Immerhin konnte ein vakanter Sitz nachbesetzt werden – ein kleiner Lichtblick.

Gemeindepräsident Michel Tacchini betont gegenüber RTS, dass der verbliebene Rat die Mehrbelastung schultere, doch der Fall zeige deutlich: Das Milizsystem steht unter Druck. Für die nächste Wahl 2028 will die Gemeinde frühzeitig Überzeugungsarbeit leisten – in der Hoffnung, dass sich dann wieder Freiwillige finden.

