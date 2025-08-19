Zwei Tage lang sitzt ein ungarisches Paar vor dem Bezirksgericht Zürich. Die Vorwürfe wiegen schwer, die Anklageschriften sind fast 80 Seiten lang. Ein 40-jähriger Mann muss sich wegen Menschenhandels, Förderung der Prostitution und Diebstahls verantworten. Seine Partnerin steht wegen Menschenhandels, Förderung der Prostitution, mehrfache Gehilfenschaft zu sexueller Nötigung und Vergewaltigung, Diebstahls und Betrugs vor Gericht.
Laut Anklageschrift sollen die 29-Jährige und ihr Partner junge Frauen aus Ungarn in die Schweiz gelockt und auf brutale Weise zur Prostitution gezwungen haben. Im Zürcher Langstrassenquartier mussten die Opfer demnach anschaffen – unter harten Bedingungen.
Sex ohne Schutz, gewaltsame Praktiken, kaum Pausen: So schildert es die Staatsanwaltschaft. Während die Einnahmen grösstenteils in die Taschen der Beschuldigten flossen, erhielten die Frauen nur gerade genug Geld für das Nötigste – ein paar Mahlzeiten, Zigaretten.
Der Angeklagte verweigert die Aussage
Vor Gericht scheint die Stimmung zunächst angespannt. Das Verfahren musste zuvor verschoben werden, da der Beschuldigte gesundheitliche Probleme hatte.
Am Montag schütteln beide Angeklagten ihren Kopf, als sie vom Richter befragt werden. Immer wieder werden Blicke ausgetauscht, laut geschnauft und energisch gesprochen. Der Angeklagte verweigert immer wieder seine Aussage.
Sobald es um Geld geht, wird er allerdings gesprächig. Es fallen Zitate wie: «Das ist alles Zigeuner-Geschwätz», oder «Das ist eine noch grössere Lüge als die Bibel.» Das Milieu, in dem sich das Leben der Opfer wie auch der Angeklagten abspielt, ist ein Roma-Viertel in Ungarn.
Die Angeklagte sagt aus und gesteht nur den Anklagepunkt Förderung zur Prostitution. Ihr Partner fordert einen kompletten Freispruch.
Die Staatsanwältin sieht das in ihrem Plädoyer anders. Mit den Opfer-Aussagen will sie beweisen, dass die beiden Angeklagten schuldig zu sprechen sind. So soll es zum Beispiel Chatverläufe, Videoaufnahmen und Zeugenaussagen geben, die zeigen, dass die 29-Jährige die drei Opfer regelrecht zum Sex gezwungen habe.
Mehrere Male soll sie die Frauen zu einem BDSM-Freier gebracht und sie ermutigt haben, «es sei doch nicht so schlimm» und sie sollen die Praktiken «aushalten».
«Mit den Opfern ist man wie mit Ware umgegangen, statt wie mit Menschen», erklärt die Staatsanwältin. Zudem gäbe es keinen Grund, den Aussagen der Opfer keine Glaubwürdigkeit zu schenken. Alle hätten detailgetreue Aussagen getroffen, ohne die Beschuldigte unnötig stark zu belasten.
Traumatisiert, psychische Schäden, Angst vor dem Tod
Auch die drei Anwältinnen der Privatklägerinnen sehen die Sache gleich wie die Staatsanwältin. Sie fordern je Schadenersatz und Genugtuung im mittleren fünfstelligen Bereich. Dabei wird mehrere Male betont, dass die Geschädigten sowohl psychisch als auch körperlich traumatisiert seien. Sie seien unter prekären Bedingungen ausgebeutet worden.
Eine Anwältin sagt vor Gericht: «Meine Mandantin erklärte mir unter Tränen, dass sie tot sei, wenn ich mich an ihrem Wohnort zeige.»
Die Verteidigung der beiden Beschuldigten sieht den Fall anders. Die Aussagen der Opfer seien zu widersprüchlich. Beweise für Zahlungen gäbe es keine. Kritik: Der BDSM-Freier sei mit einem verkürzten Verfahren «davongekommen» und stehe nicht mal als Zeuge vor Gericht.
Ein Opfer hätte im ganzen Verfahren immer wieder die Aussagen geändert, trägt der Verteidiger der 29-Jährigen in seinem Plädoyer vor. So soll sie zuerst gar nicht durch die Angeklagte in die Schweiz gebracht worden sein, sondern mit dem Zug. Sie sei dann zuerst auf einer Farm und dann am Hauptbahnhof Zürich gelandet, wo sie lebte. Später ging die Version wieder anders. Sie soll mit dem Bus in die Schweiz gereist sein und hätte die Beschuldigte gekannt, ja sogar verwandt seien sie.
War es Zwang oder Selbstbestimmung?
Ein Vorwurf, der im Raum steht: Die Beschuldigte soll Sex-Treffen mit den Freiern organisiert haben. Dabei habe sie ohne das Einverständnis der Opfer alle sexuellen Praktiken toleriert und angenommen. Weiter habe sie die Opfer sogar zu den Treffen gezwungen.
Die Verteidiger sehen das anders. Beweise würden zeigen, dass die Opfer selber mit den Freiern in Kontakt standen und selber entschieden, was sie machen wollten und was nicht. Das würden auch die Einvernahmen beweisen.
So soll ein Opfer 80 Prozent der Aussagen bei der Polizei über die anderen Prostituieren gemacht haben, statt über sich selber. «Wie konnte sie wissen, was bei anderen Frauen passiert?», fragt sich der Verteidiger. Sie gebe doch selber an, sie hätte 20 Stunden pro Tag unter der Obhut der Angeklagten arbeiten müssen.
Am Dienstag kommt es noch zu keinem Urteil. Das Gericht wird sich zurückziehen und das Urteil besprechen. Am 16. September ist die Urteilseröffnung. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Die Schweiz wollte 36 F-35A-Kampfjets zum Fixpreis kaufen – doch die USA verlangen nun bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr. Ein juristischer Hebel fehlt, die Regierung muss nachverhandeln oder tiefer in die Tasche greifen.
14.08.2025
Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln
STORY: Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten für ein Handelsabkommen. Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin Schweiz: «Es ist jetzt so, dass wir diese Verhandlungen fortführen möchten. Wir möchten auch ein geregeltes Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, es ist ein wichtiger Handelspartner. Aber wir haben heute auch gesagt: nicht zu jedem Preis. […] Ich bin weder Hellseherin noch Psychologin. Wir werden einfach so gut wie möglich das Terrain vorbereiten und alles tun, damit dieser Zollsatz noch herunterverhandelt werden kann. Ich meine, es ist ja auch nicht erfreulich, wenn man 15 Prozent hat, oder?» Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Viele Schweizer betrachten die aktuelle Situation mit Sorge: Jacqueline Hug, Anwohnerin Genf: «Ich bin schockiert. Ich mache mir grosse Sorgen um all die kleinen Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind. Ich verstehe, wenn ein Land sich seine Wirtschaft zurückholen will, natürlich. Aber wenn kleine Staaten dafür zahlen müssen, nun, ich will nicht sagen, das ist unfair, es ist ein bisschen dumm. Es ist schockierend und besorgniserregend.» Chantal Chandelle, Arbeiterin in der Uhrenindustrie: «Es ist schockierend. Ich persönlich werde jetzt auch die USA boyykottieren, nicht mehr dorthin reisen. Und warum macht man nicht das Gleiche wie sie? All diese Produkte, warum nicht eine zusätzliche Steuer? Es gibt keinen Grund.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und ihre Delegation hatten Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen verlassen. Ziel der kurzfristig anberaumten Reise in die US-Hauptstadt war es gewesen, den von Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Rund 60 Prozent aller Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten seien von dem Zusatzzoll betroffen, hiess es.
07.08.2025
US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern
STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr Millionenverluste zufügen.
06.08.2025
Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025
Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln
US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern