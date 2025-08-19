(Symbolbild) Die Zürcher Langstrasse ist bekannt für die Nachtclubs. KEYSTONE

Junge Frauen aus Ungarn, Zwang zur Prostitution im Zürcher Rotlichtviertel, brutale Praktiken – ein erschütternder Fall von Ausbeutung beschäftigt das Bezirksgericht Zürich.

Zwei Tage lang sitzt ein ungarisches Paar vor dem Bezirksgericht Zürich. Die Vorwürfe wiegen schwer, die Anklageschriften sind fast 80 Seiten lang. Ein 40-jähriger Mann muss sich wegen Menschenhandels, Förderung der Prostitution und Diebstahls verantworten. Seine Partnerin steht wegen Menschenhandels, Förderung der Prostitution, mehrfache Gehilfenschaft zu sexueller Nötigung und Vergewaltigung, Diebstahls und Betrugs vor Gericht.

Laut Anklageschrift sollen die 29-Jährige und ihr Partner junge Frauen aus Ungarn in die Schweiz gelockt und auf brutale Weise zur Prostitution gezwungen haben. Im Zürcher Langstrassenquartier mussten die Opfer demnach anschaffen – unter harten Bedingungen.

Sex ohne Schutz, gewaltsame Praktiken, kaum Pausen: So schildert es die Staatsanwaltschaft. Während die Einnahmen grösstenteils in die Taschen der Beschuldigten flossen, erhielten die Frauen nur gerade genug Geld für das Nötigste – ein paar Mahlzeiten, Zigaretten.

Der Angeklagte verweigert die Aussage

Vor Gericht scheint die Stimmung zunächst angespannt. Das Verfahren musste zuvor verschoben werden, da der Beschuldigte gesundheitliche Probleme hatte.

Am Montag schütteln beide Angeklagten ihren Kopf, als sie vom Richter befragt werden. Immer wieder werden Blicke ausgetauscht, laut geschnauft und energisch gesprochen. Der Angeklagte verweigert immer wieder seine Aussage.

Sobald es um Geld geht, wird er allerdings gesprächig. Es fallen Zitate wie: «Das ist alles Zigeuner-Geschwätz», oder «Das ist eine noch grössere Lüge als die Bibel.» Das Milieu, in dem sich das Leben der Opfer wie auch der Angeklagten abspielt, ist ein Roma-Viertel in Ungarn.

Die Angeklagte sagt aus und gesteht nur den Anklagepunkt Förderung zur Prostitution. Ihr Partner fordert einen kompletten Freispruch.

Die Staatsanwältin sieht das in ihrem Plädoyer anders. Mit den Opfer-Aussagen will sie beweisen, dass die beiden Angeklagten schuldig zu sprechen sind. So soll es zum Beispiel Chatverläufe, Videoaufnahmen und Zeugenaussagen geben, die zeigen, dass die 29-Jährige die drei Opfer regelrecht zum Sex gezwungen habe.

Mehrere Male soll sie die Frauen zu einem BDSM-Freier gebracht und sie ermutigt haben, «es sei doch nicht so schlimm» und sie sollen die Praktiken «aushalten».

«Mit den Opfern ist man wie mit Ware umgegangen, statt wie mit Menschen», erklärt die Staatsanwältin. Zudem gäbe es keinen Grund, den Aussagen der Opfer keine Glaubwürdigkeit zu schenken. Alle hätten detailgetreue Aussagen getroffen, ohne die Beschuldigte unnötig stark zu belasten.

Traumatisiert, psychische Schäden, Angst vor dem Tod

Auch die drei Anwältinnen der Privatklägerinnen sehen die Sache gleich wie die Staatsanwältin. Sie fordern je Schadenersatz und Genugtuung im mittleren fünfstelligen Bereich. Dabei wird mehrere Male betont, dass die Geschädigten sowohl psychisch als auch körperlich traumatisiert seien. Sie seien unter prekären Bedingungen ausgebeutet worden.

Eine Anwältin sagt vor Gericht: «Meine Mandantin erklärte mir unter Tränen, dass sie tot sei, wenn ich mich an ihrem Wohnort zeige.»

Die Verteidigung der beiden Beschuldigten sieht den Fall anders. Die Aussagen der Opfer seien zu widersprüchlich. Beweise für Zahlungen gäbe es keine. Kritik: Der BDSM-Freier sei mit einem verkürzten Verfahren «davongekommen» und stehe nicht mal als Zeuge vor Gericht.

Ein Opfer hätte im ganzen Verfahren immer wieder die Aussagen geändert, trägt der Verteidiger der 29-Jährigen in seinem Plädoyer vor. So soll sie zuerst gar nicht durch die Angeklagte in die Schweiz gebracht worden sein, sondern mit dem Zug. Sie sei dann zuerst auf einer Farm und dann am Hauptbahnhof Zürich gelandet, wo sie lebte. Später ging die Version wieder anders. Sie soll mit dem Bus in die Schweiz gereist sein und hätte die Beschuldigte gekannt, ja sogar verwandt seien sie.

War es Zwang oder Selbstbestimmung?

Ein Vorwurf, der im Raum steht: Die Beschuldigte soll Sex-Treffen mit den Freiern organisiert haben. Dabei habe sie ohne das Einverständnis der Opfer alle sexuellen Praktiken toleriert und angenommen. Weiter habe sie die Opfer sogar zu den Treffen gezwungen.

Die Verteidiger sehen das anders. Beweise würden zeigen, dass die Opfer selber mit den Freiern in Kontakt standen und selber entschieden, was sie machen wollten und was nicht. Das würden auch die Einvernahmen beweisen.

So soll ein Opfer 80 Prozent der Aussagen bei der Polizei über die anderen Prostituieren gemacht haben, statt über sich selber. «Wie konnte sie wissen, was bei anderen Frauen passiert?», fragt sich der Verteidiger. Sie gebe doch selber an, sie hätte 20 Stunden pro Tag unter der Obhut der Angeklagten arbeiten müssen.

Am Dienstag kommt es noch zu keinem Urteil. Das Gericht wird sich zurückziehen und das Urteil besprechen. Am 16. September ist die Urteilseröffnung. Es gilt die Unschuldsvermutung.