Am Montag steht ein Paar aus Ungarn vor Gericht. Bild sda

Drohungen, Gewalt, völlige Kontrolle: ein ungarisches Paar muss sich am Montag vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Ihnen wird Menschenhandel und Förderung der Prostitution vorgeworfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Zürich stehen ein ungarisches Paar wegen Menschenhandels und Förderung der Prostitution vor Gericht.

Sie soll drei Frauen, darunter Verwandte, zwischen 2020 und 2022 zur Sexarbeit gezwungen haben.

Laut Anklage mussten die Opfer unter brutalen Bedingungen arbeiten, wurden streng kontrolliert und erhielten nur minimale Anteile ihrer Einnahmen.

Die Staatsanwaltschaft fordert je acht Jahre Haft, zehn Jahre Landesverweis sowie eine Ersatzforderung. Mehr anzeigen

Es sind verstörende Bilder, die in einer Anklage gezeichnet werden. Ein ungarisches Paar steht wegen Menschenhandels und Förderung der Prostitution am Montag vor dem Bezirksgericht Zürich. Sie sollen drei Frauen, darunter auch eigene Verwandte, in ein Leben voller Ausbeutung und sexueller Gewalt gezwungen haben.

Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, nutzten die 29-jährige Frau und ihr 40-jähriger Partner die prekären Lebensverhältnisse ihrer Opfer eiskalt aus. Mit Drohungen setzten sie die jungen Frauen unter Druck und lockten sie schliesslich in die Schweiz – genauer gesagt ins Zürcher Langstrassenquartier.

Zwang, Brutalität und kein Ausweg

Dort mussten die Frauen laut Anklage unter Zwang anschaffen gehen – und zwar nach den gnadenlosen Regeln des Paares: Sex ohne Kondom, brutale Praktiken, kaum Pausen. Die Einnahmen? Versickerten grösstenteils in den Taschen der Beschuldigten. Die Frauen selbst bekamen nur einen kleinen Bruchteil des verdienten Geldes, um sich Essen und Zigaretten kaufen zu können.

Besonders perfide: Die Beschuldigte, die gemäss Anklage selbst als Sexarbeiterin tätig war, soll die Opfer in einem eigentlichen Überwachungssystem kontrolliert haben. Sie koordinierte die Treffen mit Freiern und sorgte dafür, dass keine Frau aus der Reihe tanzte. Der Mann ging offenbar noch weiter – er soll eines der Opfer geschlagen haben.

Je acht Jahre Haft für die Beschuldigten gefordert

Die mutmasslichen Taten ereigneten sich zwischen 2020 und 2022. Seit ihrer Verhaftung am 20. November 2022 sitzen die beiden in Untersuchungshaft. Jetzt fordert die Staatsanwaltschaft harte Konsequenzen: Je acht Jahre Freiheitsstrafe und zehn Jahre Landesverweis. Darüber hinaus sollen die beiden eine Ersatzforderung bezahlen – eine Art Rückzahlung für das ihren Opfern abgepresste Geld.

Die Verteidigung wird im Laufe der Verhandlung ihre Anträge bekannt geben. Für den Prozess hat das Bezirksgericht Zürich zwei Tage angesetzt.