Schweiz unzureichend gegen russische Raketen geschützt

Der ehemalige Chef der Schweizer Luftwaffe Bernhard Müller betont, dass die Schweiz derzeit nicht in der Lage ist, sich effektiv gegen ballistische Raketen, Hyperschallraketen oder Marschflugkörper zu verteidigen. (Archivbild) Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER

Die Schweiz steht vor der Herausforderung, ihre Luftverteidigung zu stärken, da Experten vor möglichen russischen Raketenangriffen warnen. Derzeit kann nur ein Bruchteil des Luftraums geschützt werden.

Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Experten in der Schweiz warnen vor russischen Raketenangriffen.

Die Schweiz scheint derzeit nicht in der Lage zu sein, sich effektiv gegen Raketen und Marschflugkörper zu verteidigen.

Die Bedrohung durch russische Raketenangriffe auf die Schweiz wird von Experten als real angesehen. Der ehemalige Luftwaffenchef Bernhard Müller betont, dass die Schweiz derzeit nicht in der Lage ist, sich effektiv gegen ballistische Raketen, Hyperschallraketen oder Marschflugkörper zu verteidigen. «Wir sind weit davon weg, eine verteidigungsfähige Luftabwehr zu haben», sagt Müller im «Tages-Anzeiger».

Die aktuelle Luftverteidigung kann lediglich acht Prozent des Luftraums schützen, was die Verwundbarkeit des Landes unterstreicht.

Verteidigungsfähigkeit und geplante Verbesserungen

Rüstungschef Urs Loher hat darauf hingewiesen, dass die Schweizer Armee mit veralteten Flugzeugen und Fliegerabwehrkanonen ausgestattet ist. Um die Verteidigungsfähigkeit zu verbessern, hat der Bund 36 F-35-Kampfjets und fünf Patriot-Einheiten bestellt, die etwa ein Drittel der Landesfläche abdecken könnten. Zudem sollen fünf Iris-T-Feuereinheiten die Lücke bei mittleren Distanzen schliessen.

Herausforderungen bei der Munitionsversorgung

Trotz der geplanten Beschaffungen bleibt die Munitionsversorgung ein kritisches Problem. Für die F-35 stehen nur wenige alte Radar-Lenkwaffen zur Verfügung, und die Anzahl der bestellten neuen Infrarot-Lenkwaffen und Bomben ist begrenzt. Auch die Stückzahl der für die Patriot-Einheiten bestellten Raketen bleibt geheim, was die Unsicherheit über die tatsächliche Verteidigungsfähigkeit erhöht.

Notwendigkeit internationaler Kooperationen

Nach Meinung von Paul Winiker, Leiter der Strategiekommission der Vereinigung Pro Militia, würden insbesondere Skyranger-Kanonen helfen. Der «Drohnenkiller» aus Zürich ist in ganz Europa derzeit besonders begehrt. Winiker betont besonders die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit, um die Schweiz wirksam gegen Luftbedrohungen zu schützen, schreibt der «Tages-Anzeiger».

Das Flugabwehrsystem Boxer Skyranger 30 ist besonders zur Abwehr von Drohnen geeignet. Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Kritik an aktuellen Beschaffungsplänen

Sicherheitsexperte Peter Hug kritisiert die aktuellen Beschaffungspläne und hält die F-35 und Patriot-Systeme für ungeeignet, um die Schweiz vor russischen Raketen zu schützen. Er schlägt vor, die Nutzungsdauer der F/A-18 zu verlängern und den Fokus auf die Abwehr von Billigdrohnen zu legen. Dazu seien neue rechtliche Grundlagen, Kanonen wie Skyranger und elektronische Mittel erforderlich.

Die Diskussion um die Luftverteidigung der Schweiz zeigt, dass trotz geplanter Verbesserungen noch viele Herausforderungen bestehen. Die Frage bleibt, ob die Schweiz in der Lage sein wird, sich wirksam gegen Bedrohungen aus der Luft zu verteidigen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe einer KI erstellt