Unispital-Arzt arbeitet 17 Jahre ohne Pause – dann stirbt er

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Karriere mit Schattenseite Unispital-Arzt arbeitet 17 Jahre ohne Pause – dann stirbt er

Sven Ziegler

27.2.2026

Urs Schwarz verstarb nach 17 Jahren ohne Pause.
Urs Schwarz verstarb nach 17 Jahren ohne Pause.
USZ News

Er war hoch angesehen, immer erreichbar, eine Institution am Unispital Zürich. Doch Urs Schwarz machte nie Halt – nicht für sich, nicht für seine Familie, nicht für seine Gesundheit. Nach 17 Jahren ohne Ferien brach er zusammen. Drei Jahre später war er tot. 

Sven Ziegler

27.02.2026, 07:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Urs Schwarz arbeitete am Unispital Zürich über 17 Jahre ohne einen einzigen Ferientag und war praktisch rund um die Uhr im Einsatz.
  • 2018 erlitt er einen schweren gesundheitlichen Zusammenbruch im Spital, an dessen Folgen er drei Jahre später starb.
  • Gegen seinen Vorgesetzten wurde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, das Verfahren wurde jedoch eingestellt.
Mehr anzeigen

Am Ende war sein Körper am Limit. Schmerzen, Erschöpfung, starke Medikamente. Und trotzdem hörte Urs Schwarz nicht auf.

Der Neurologe galt am Universitätsspital Zürich als Ausnahmearzt. Fachlich brillant, technisch versiert, in der ganzen Klinik vernetzt. Wenn irgendwo neurologischer Rat gebraucht wurde, rief man ihn an.

Für Schwarz wurde das zur Dauerbelastung. Ab 2001 nahm er keinen einzigen Ferientag mehr, wie der «Tages-Anzeiger» recherchiert hat. Siebzehn Jahre lang arbeitete er durch – Wochenenden, Feiertage, Nächte. Insgesamt über 5500 Tage ohne Unterbruch.

Karriere mit Schattenseite

Vorgesetzte lobten ihn als überdurchschnittlich, belastbar, jederzeit einsatzbereit. Verantwortung kam dazu, Funktionen erweiterten sich, Lehrtätigkeit an der Universität, Forschung, Konsiliardienst im Spital.

Zu Hause jedoch verschob sich das Gleichgewicht. Seine Frau beschreibt im «Tages-Anzeiger», wie sie das Familienleben praktisch allein organisierte. Die Töchter sahen ihren Vater oft nur spätabends. 

Er habe schlecht Nein sagen können, sagen Angehörige. Er fühlte sich verantwortlich – für Patientinnen und Patienten, für das Spital, für seine Aufgaben. Und offenbar auch unersetzlich.

Warnzeichen – und keine Bremse

Mit den Jahren wurden die körperlichen Folgen sichtbarer. Schmerzen, Erschöpfung, Stimmungsschwankungen. Trotzdem behandelte er sich teils selbst, griff zu starken Schmerzmitteln. Arztbesuche mied er.

Seine Töchter warnten ihn. «Dad, du wirst sterben, wenn du so weitermachst», sagten sie laut Recherchen des «Tages-Anzeigers».

2016 hatte Schwarz hunderte Ferientage angesammelt. Ein Grossteil verfiel. Statt Entlastung wuchs die Sorge im Umfeld. Intern wurde über Massnahmen diskutiert.

Schliesslich wurde er zu 60 Prozent arbeitsunfähig erklärt. 40 Prozent durfte er weiterarbeiten – ohne Patientenkontakt. Für ihn ein persönlicher Tiefpunkt. 2018 bricht er an seinem Arbeitsplatz zusammen. Am 2. Juni 2021 starb Urs Schwarz im Alter von 64 Jahren.

Der Tod und die juristische Aufarbeitung

Seine Töchter reichten Strafanzeige gegen einen Klinikverantwortlichen ein – wegen fahrlässiger Tötung und schwerer Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft untersuchte den Fall.

Ende 2024 wurde das Verfahren eingestellt. Die Begründung: Schwarz habe Hilfsangebote ausgeschlagen und sich selbst keiner medizinischen Behandlung unterzogen. Strafrechtlich sei dem Arbeitgeber kein Fehlverhalten nachzuweisen.

In Japan gibt es für solche Fälle ein Wort: Karoshi – Tod durch Überarbeitung. Ob Urs Schwarz als erster dokumentierter «Karoshi-Fall» der Schweiz gilt, ist juristisch offen.

Mehr aus der Schweiz

Polizei-Haltezeichen ignoriert. Nach diesem Crash verliert ein Autofahrer die Nerven

Polizei-Haltezeichen ignoriertNach diesem Crash verliert ein Autofahrer die Nerven

Teurer Entscheid. Kanton stellt Ex-Militär mit Russland-Bezügen ein – nach 2 Monaten ist er wieder weg

Teurer EntscheidKanton stellt Ex-Militär mit Russland-Bezügen ein – nach 2 Monaten ist er wieder weg

100 Jahre Streit. Wer gewinnt, wenn die SRG verliert?

100 Jahre StreitWer gewinnt, wenn die SRG verliert?

Meistgelesen

Migros sorgt mit Anti-Freizeit-Plakat für Riesen-Frust bei Mitarbeitern
Wie eine rechte Influencerin gerade die Trump-Basis zerlegt
Unispital-Arzt arbeitet 17 Jahre ohne Pause – dann stirbt er
Wer gewinnt, wenn die SRG verliert?
Video soll Minderjährige bei Alkoholkonsum in Unglücksbar zeigen