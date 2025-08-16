Schwere Anschuldigungen gegen Zahnmedizin-Professoren der Universität Zürich

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich bin hier der Star» Schwere Anschuldigungen gegen Zahnmedizin-Professoren der Universität Zürich

ai-scrape

16.8.2025 - 07:44

An der Universität Zürich gerät der frühere Leiter des Zentrums für Zahnmedizin in die Kritik.
An der Universität Zürich gerät der frühere Leiter des Zentrums für Zahnmedizin in die Kritik.
sda

An der Universität Zürich stehen der ehemalige Direktor des Zentrums für Zahnmedizin und weitere Professoren unter Beschuss. Studierende und Mitarbeitende erheben schwere Vorwürfe, die zu Untersuchungen führen.

Redaktion blue News

16.08.2025, 07:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Zentrum für Zahnmedizin Zürich gibt es schwere Vorwürfe gegen zwei Professoren.
  • Darunter Machtmissbrauch, Mobbing und Gefährdung der Patientensicherheit.
  • Erst jetzt laufen Untersuchungen.
Mehr anzeigen

Im Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich brodelt es: Gegen den früheren Direktor Murali Srinivasan werden schwere Anschuldigungen erhoben – von einer giftigen Arbeitskultur über Gefährdungen der Patientensicherheit bis hin zu wissenschaftlichem Fehlverhalten. Das berichtet der «Beobachter»

Nun hat das Zentrum ein Verfahren und eine Untersuchung gegen Srinivasan eingeleitet und Srinivasans Berufung zum ordentlichen Professor vorerst gestoppt.

Brisant: Laut Recherchen sollen die Klinikleitung bereits seit mindestens vier Jahren über die Vorwürfe informiert gewesen sein. Dennoch wurde Srinivasan Anfang 2023 zum Gesamtleiter des Zentrums befördert.

Die Universität Zürich verweist auf das laufende Verfahren und äussert sich nicht. Srinivasan selbst weist alle Vorwürfe zurück, schreibt der «Beobachter» weiter.

«Du bist ein Niemand. Ich bin hier der Star.»

Ehemalige und aktuelle Mitarbeitende charakterisieren Srinivasans Führungsstil als erratisch, launisch und autoritär. Laut Bericht soll er Angestellte auch öffentlich herabgewürdigt haben – etwa mit dem Satz: «Du bist ein Niemand. Ich bin hier der Star.» Loyalen Beschäftigten sollen Vorteile gewährt, Kritische dagegen aktiv in ihrer Laufbahn behindert worden sein. Mehrere formelle Beschwerden liegen demnach vor.

Auch die Patientensicherheit soll betroffen gewesen sein: Videos belegen laut dem «Beobachter», dass abgelaufene Materialien wie Narkosemittel oder Zahnkronen zum Einsatz kamen. Zudem habe es einen Mäusebefall in Teilen der Klinik gegeben.

Eine interne Umfrage von 2022, die Srinivasan schlechte Werte ausstellte, blieb ohne Konsequenzen. Im Gegenteil: Im Januar 2023 erfolgte seine Beförderung.

Massiven Machtmissbrauch

Kritik gibt es auch an Thomas Attin, ebenfalls Leiter einer Klinikabteilung. Ende Juni haben laut «Beobachter» mehrere Studierende der Universität Zürich in einem Brief an die Leitung des Zentrums für Zahnmedizin mit Strafanzeigen gegen die betroffenen Professoren gedroht. Zudem solle die Universität «eine externe Untersuchung gegen Thomas Attin einleiten».

Studierende berichten von unfairen und willkürlichen Bewertungen, Diskriminierung und Mobbing. 

Im Schreibens beklagen sie einen massiven Machtmissbrauch, der nach ihrer Darstellung die Qualität der Ausbildung spürbar mindere. Gefordert wird eine Anlaufstelle für Betroffene von Diskriminierung und Mobbing.

Das Zentrum für Zahnmedizin hat inzwischen eine externe Prüfung der Vorwürfe veranlasst. Klinikdirektor Thomas Attin weist die Anschuldigungen jedoch strikt zurück. Er betont, man sei den Hinweisen «schnell, mit der nötigen Sorgfalt und unter Einbezug der zuständigen Stellen» nachgegangen und habe berechtigte Beschwerden stets ernst genommen.

Meistgelesen

Melania Trump schreibt Putin einen persönlichen Brief +++ Trump: «Das Gespräch war eine glatte 10»
Ukraine erobert sechs Dörfer in Donezk zurück +++ Insider: Brief von Melania Trump an Putin wegen entführter ukrainischer Kinder
Trump rehabilitiert einen im Westen Geächteten
Schwere Anschuldigungen gegen Zahnmedizin-Professoren der Universität Zürich
19-Jähriger flieht vor Polizeikontrolle – und wird schwer verletzt