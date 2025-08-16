Schwere Anschuldigungen gegen Zahnmedizin-Professoren der Universität Zürich

An der Universität Zürich gerät der frühere Leiter des Zentrums für Zahnmedizin in die Kritik. sda

An der Universität Zürich stehen der ehemalige Direktor des Zentrums für Zahnmedizin und weitere Professoren unter Beschuss. Studierende und Mitarbeitende erheben schwere Vorwürfe, die zu Untersuchungen führen.

Im Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich brodelt es: Gegen den früheren Direktor Murali Srinivasan werden schwere Anschuldigungen erhoben – von einer giftigen Arbeitskultur über Gefährdungen der Patientensicherheit bis hin zu wissenschaftlichem Fehlverhalten. Das berichtet der «Beobachter»

Nun hat das Zentrum ein Verfahren und eine Untersuchung gegen Srinivasan eingeleitet und Srinivasans Berufung zum ordentlichen Professor vorerst gestoppt.

Brisant: Laut Recherchen sollen die Klinikleitung bereits seit mindestens vier Jahren über die Vorwürfe informiert gewesen sein. Dennoch wurde Srinivasan Anfang 2023 zum Gesamtleiter des Zentrums befördert.

Die Universität Zürich verweist auf das laufende Verfahren und äussert sich nicht. Srinivasan selbst weist alle Vorwürfe zurück, schreibt der «Beobachter» weiter.

«Du bist ein Niemand. Ich bin hier der Star.»

Ehemalige und aktuelle Mitarbeitende charakterisieren Srinivasans Führungsstil als erratisch, launisch und autoritär. Laut Bericht soll er Angestellte auch öffentlich herabgewürdigt haben – etwa mit dem Satz: «Du bist ein Niemand. Ich bin hier der Star.» Loyalen Beschäftigten sollen Vorteile gewährt, Kritische dagegen aktiv in ihrer Laufbahn behindert worden sein. Mehrere formelle Beschwerden liegen demnach vor.

Auch die Patientensicherheit soll betroffen gewesen sein: Videos belegen laut dem «Beobachter», dass abgelaufene Materialien wie Narkosemittel oder Zahnkronen zum Einsatz kamen. Zudem habe es einen Mäusebefall in Teilen der Klinik gegeben.

Eine interne Umfrage von 2022, die Srinivasan schlechte Werte ausstellte, blieb ohne Konsequenzen. Im Gegenteil: Im Januar 2023 erfolgte seine Beförderung.

Massiven Machtmissbrauch

Kritik gibt es auch an Thomas Attin, ebenfalls Leiter einer Klinikabteilung. Ende Juni haben laut «Beobachter» mehrere Studierende der Universität Zürich in einem Brief an die Leitung des Zentrums für Zahnmedizin mit Strafanzeigen gegen die betroffenen Professoren gedroht. Zudem solle die Universität «eine externe Untersuchung gegen Thomas Attin einleiten».

Studierende berichten von unfairen und willkürlichen Bewertungen, Diskriminierung und Mobbing.

Im Schreibens beklagen sie einen massiven Machtmissbrauch, der nach ihrer Darstellung die Qualität der Ausbildung spürbar mindere. Gefordert wird eine Anlaufstelle für Betroffene von Diskriminierung und Mobbing.

Das Zentrum für Zahnmedizin hat inzwischen eine externe Prüfung der Vorwürfe veranlasst. Klinikdirektor Thomas Attin weist die Anschuldigungen jedoch strikt zurück. Er betont, man sei den Hinweisen «schnell, mit der nötigen Sorgfalt und unter Einbezug der zuständigen Stellen» nachgegangen und habe berechtigte Beschwerden stets ernst genommen.