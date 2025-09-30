  1. Privatkunden
Verwechslung am Unispital Labor verwechselt Proben – Frau in Basel unnötig operiert

ai-scrape

30.9.2025 - 10:37

Schlimmer Fehler im Unispital Basel: Eine 32-Jährige wurde operiert, weil ihre Laborprobe vertauscht worden ist.
Schlimmer Fehler im Unispital Basel: Eine 32-Jährige wurde operiert, weil ihre Laborprobe vertauscht worden ist.
Commons/Taxiarchos228

Eine Patientin im Unispital Basel wurde aufgrund vertauschter Proben operiert, was ihre Zukunft beeinträchtigen könnte.

Redaktion blue News

30.09.2025, 10:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Kassensturz» enthüllt einen bösen Fehler, der im Unispital Basel zu der unnötigen Operation einer 32-Jährigen geführt hat.
  • Nachdem es zu einer Verwechslung im Labor kam, wurde der Gebärmutterhals der Schweizerin verkürzt, obwohl sie nicht krebskrank war.
  • Die Versicherung bot der Frau eine pauschale Entschädigung von 1000 Franken an – sie hat abgelehnt.
Mehr anzeigen

Eine Verwechslung im Labor des Unispitals Basel führte zu einer unnötigen Operation an einer jungen Frau, berichtet der «Kassensturz» des SRF.

Sarah Miesch, die sich im September 2024 einem Eingriff unterzog, erfuhr erst zwei Monate später von dem Fehler. Die Operation, die aufgrund vermeintlicher Krebszellen im Gebärmutterhals durchgeführt wurde, hätte nie stattfinden dürfen.

Die Verwirrung entstand, als Laborproben von zwei Patientinnen vertauscht wurden. Dies führte dazu, dass Miesch fälschlicherweise als krebskrank diagnostiziert wurde. Die Operation verlief zwar ohne Komplikationen, doch die Folgen könnten gravierend sein.

Rechtliche Konsequenzen und Entschädigung

Die 32-Jährige befürchtet, dass die Verkürzung ihres Gebärmutterhalses das Risiko einer Frühgeburt erhöht. Der Patientenrechtsanwalt Martin Lutz sieht in der unnötigen Operation eine Verletzung der Sorgfaltspflicht des Unispitals.

Er argumentiert, dass Miesch Anspruch auf Schadenersatz habe, da sie der Operation nicht zugestimmt hätte, wenn die korrekten Laborwerte vorgelegen hätten. Das Krankenhaus lehnte jedoch eine direkte Entschädigung ab und verwies den Fall an seine Haftpflichtversicherung.

Die Versicherung bot Miesch zunächst eine pauschale Entschädigung von 1000 Franken an, was sie als unzureichend ablehnte. Erst nach der Intervention der Sendung «Kassensturz» wurde das Angebot auf 4'000 Franken erhöht, einschliesslich der Übernahme möglicher Kosten für eine Frühgeburt.

Fehler im Labor und Massnahmen

Miesch akzeptierte schliesslich das neue Angebot, was zumindest den finanziellen Schaden teilweise ausgleicht. Alexandar Tzankov, der Laborleiter, erklärte, dass die Verwechslung bei der Bearbeitung der Proben passierte. Obwohl solche Fehler selten sind, zeigt der Vorfall die Risiken bei der Handhabung von Proben auf.

In den letzten zehn Jahren sei kein ähnlicher Vorfall bekannt geworden, trotz der hohen Anzahl an Proben, die jährlich analysiert werden. Der Fehler wurde erst bemerkt, als die nachträgliche Untersuchung des entfernten Gewebes keine Krebszellen zeigte.

Das Unispital Basel hat daraufhin Massnahmen ergriffen, um solche Verwechslungen in Zukunft zu vermeiden. Die Entschädigung und die Übernahme der Kosten für mögliche gesundheitliche Folgen bieten Miesch zumindest eine gewisse Erleichterung.

Die Walliserin Vanessa Grand fiel im Abstimmungskampf zur E-ID mit einem sehr persönlichen Auftritt in der «Arena» auf: «Eine E-ID würde Menschen mit Behinderung im Alltag mehr Selbstbestimmung, Teilhabe, Autonomie und Privatsphäre bringen.»

28.09.2025

Beim Ja-Komitee haben erste Nationalrätinnen und Nationalräte bereits Weisswein und Prosecco bestellt – ohne preiszugeben, ob es sich dabei um einen Siegeswein oder ein Trostglas handelt.

28.09.2025

Während der Debatte zur SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» dankte Wermuth einem SVP-Nationalrat für eine Frage: «Denn wir haben die Menschen gebeten, für jede Minute, in der Sie hier im Parlament Ihre Argumente ausbreiten, zu spenden.»

27.09.2025

