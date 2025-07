Betroffen vom Unterbruch zwischen Zürich HB und Central ist unter anderem die Tramlinie 4. Keystone

Rund um den Zürcher Hauptbahnhof ist der Trambetrieb mehrerer Linien am Mittwochmorgen bis Central unterbrochen. Wie lange die Störung dauert, ist nicht bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Zürich ist der Tramverkehr ab Hauptbahnhof bis Central für sechs Linien unterbrochen. Betroffen sind die Linien 3, 6, 7, 10 und 11.

Auch die Linie 8 ist zwischen Bürkliplatz und Stockerstrasse unterbrochen.

Die Einschränkungsdauer ist bei beiden Störungen auf unbestimmte Zeit. Mehr anzeigen

Am Mittwochmorgen ist der Verkehr mehrerer Tramlinien ab dem Zürcher Hauptbahnhof bis Central unterbrochen. Grund ist gemäss den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) eine technische Störung an der Infrastruktur.

Betroffen sind die Linien 3, 6, 7, 10 und 11. Zunächst war auch die Linie 4 betroffen.

Das führt zu Umleitungen: Die Linie 3 verkehrt ab Stauffacher via Paradeplatz - Bellevue - Kunsthaus nach Klusplatz. Die Linie 6 verkehrt ab Paradeplatz via Bellevue - Platte nach Zoo. Die Linie 7 verkehrt ab Bahnhofstrasse/HB via Bahnhofquai/HB - Stampfenbachplatz - Schaffhauserplatz nach Bahnhof Stettbach.

Die Linie 10 wird ab ETH/Universitätsspital nach Kirche Fluntern umgeleitet. Die Linie 11 wird ab Bellevue via Limmatquai - Central - Ottikerstrasse - Schaffhauserplatz nach Auzelg umgeleitet.

In Richtung Albisrieden, Bahnhof Altstetten Nord, Bahnhof Enge, Wollishoferplatz und Rehalp verkehren die Linien 3, 4, 6, 7 und 11 normal. Fahrgäste ab Bahnhofplatz/HB sowie Bahnhofstrasse/HB bis Central sollen laut VBZ die Linie 31 nehmen.

Wie lange die Störung andauern wird, ist nicht bekannt. Es wird empfohlen, kurz vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan zu konsultieren.

Unterbruch auch bei Linie 8

Kurz darauf vermelden die VBZ bereits die nächste Störung: Auch die Linie 8 ist zwischen Bürkliplatz und Stockerstrasse auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Grund sei eine Betriebsstörung.

Die Linie 8 wird ab Bürkliplatz via Rentenanstalt - Bahnhof Enge - Tunnelstrasse - Bahnhof Selnau nach Hardturm umgeleitet. In Richtung Klusplatz verkehrt die Linie 8 normal. Den Reisenden nach Stockerstrasse wird empfohlen, die Linien 6, 7 oder 13 zu benützen.