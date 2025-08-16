  1. Privatkunden
«Bschiss» bei Volksinitiativen Gefälschte Unterschriften –  Nationalräte wollen keine neuen Gesetze

Petar Marjanović

16.8.2025

Professionelle Unterschriftensammler*innen haben laut Medienberichten Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden gefälscht (Symbolbild).
Professionelle Unterschriftensammler*innen haben laut Medienberichten Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden gefälscht (Symbolbild).
KEYSTONE

Gefälschte Unterschriften? Die Nationalräte wollen dafür keine neuen Gesetze – trotz mehrfacher Vorstösse. Stattdessen setzen sie auf mehr Kontrollen und freiwillige Regeln.

Petar Marjanović

16.08.2025, 12:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Nationalratskommission will keine neuen Gesetze gegen gefälschte Unterschriften. Sie setzt stattdessen auf mehr Kontrollen und ein Meldesystem.
  • Vorschläge für ein Verbot oder eine Bewilligungspflicht für bezahlte Sammler lehnte sie ab.
  • Auch der Plan, den Namen des Sammlers auf jedem Bogen zu notieren, fand keine Mehrheit.
Mehr anzeigen

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-N) will keine neuen Gesetze gegen gefälschte Unterschriften bei Volksinitiativen und Referenden. Mehrere Vorstösse mit strengeren Regeln hat sie abgelehnt.

Wie die Kommission am Freitagnachmittag mitteilte, setzt sie stattdessen auf Massnahmen ohne Gesetzesänderung. Geplant sind verstärkte Kontrollen, die konsequente Anzeige von Verdachtsfällen, ein neues Meldesystem, der Austausch mit der Wissenschaft sowie ein Verhaltenskodex.

Ein Verbot des gewerbsmässigen Unterschriftensammelns lehnt die Mehrheit ab. Die Abgrenzung zwischen bezahlten und unbezahlten Sammlern sei kaum möglich, zudem gebe es viele Umgehungsmöglichkeiten. Mit 14 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung gab die Kommission der Initiative der Grünen Fraktion keine Folge. Auch eine Bewilligungspflicht für gewerbsmässige Sammler scheiterte mit ähnlichem Stimmenverhältnis.

Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Betrug. Verdacht auf «Unterschriften-Bschiss» bei vielen Initiativen

Bundesanwaltschaft ermittelt wegen BetrugVerdacht auf «Unterschriften-Bschiss» bei vielen Initiativen

Tessiner Nationalrat: Sammler sollten Namen aufschreiben

Diskutiert wurde auch ein Vorschlag des Tessiner SP-Nationalrat Bruno Storni. Er wollte, dass auf jedem Unterschriftenbogen der Name der sammelnden Person steht. Gegenüber blue News erklärte Storni, der Name auf jedem Unterschriftenbogen ermögliche es, Verdachtsfälle gezielt einer sammelnden Person zuzuordnen – und zwar nicht «gegen Unbekannt», sondern persönlich.

Falls der Name falsch sei, gebe es bereits eine erste Kontrolle durch das Initiativ- oder Referendumskomitee, das wissen müsse, wer sammelt, besonders wenn Sammler bezahlt würden. «Wird dennoch ein falscher Name angegeben, trägt das Komitee die Verantwortung», sagte er.

Der Tessiner SP-Nationalrat schlug einen Kompromissvorschlag vor – dieser wurde abgelehnt.
Der Tessiner SP-Nationalrat schlug einen Kompromissvorschlag vor – dieser wurde abgelehnt.
KEYSTONE

Der Zuger Mitte-Nationalrat Gerhard Pfister sah darin keinen Vorteil: «Letztendlich ist es einfach ein weiterer Name. Wenn er gefälscht ist, fallen alle Unterschriften weg, die diese Person gesammelt hat. Insofern sehe ich keinen Mehrwert.»

Unterstützung erhielt Storni von Céline Weber, Grünliberale Nationalrätin aus dem Kanton Waadt. Die Westschweiz war von mutmasslich gefälschten Unterschriften besonders betroffen. Sie erklärte zum Vorstoss von Storni: «Das erhöht das Vertrauen in die Unterschriftensammlung, wenn man sieht, wer sammelt», sagte sie. Das Komitee könne so stärker in die Verantwortung genommen werden.

Auch dieser Vorstoss wurde abgelehnt – mit 14 zu 8 Stimmen bei drei Enthaltungen. Die Kommission befürchtet, dass dadurch auch gültige Unterschriften ungültig würden, wenn der Name unvollständig oder falsch ist. Die letzte Entscheidung liegt nun beim Parlament. Befürworter warnen, dass wiederholte Fälschungen das Vertrauen in die Demokratie untergraben und gesetzliche Massnahmen nötig seien.

