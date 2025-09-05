Ein früheres Kader-Mitglied steht im Verdacht, die Ruag bei dubiosen Deals mit Panzerteilen massiv geschädigt zu haben. KEYSTONE/DPA/Klaus-Dietmar Gabbert

Die Aufklärung dubioser Panzergeschäfte kostet die Ruag viel Geld. Verwaltungsratspräsident Jürg Rötheli spricht von einer zweistelligen Millionensumme für ein externes Gutachten.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Der staatliche Rüstungskonzern Ruag muss für die Aufklärung von betrügerischen Verkäufen und anderen Delikten tief in die Tasche greifen: Mehr als zehn Millionen Franken kostet die Untersuchung durch eine Zürcher Anwaltskanzlei.

Es handle sich um eine «umfangreiche forensische Untersuchung», sagte Ruag-Verwaltungsratspräsident Jürg Rötheli am Freitag im Deutschschweizer Radio SRF. Es gehe um einen zweistelligen Millionenbetrag, «aber wir müssen das ins Verhältnis setzen zu dieser Schadenssumme, die halt eben auch sehr hoch ist», sagte Rötheli . Die Untersuchung solle bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Die genaue Summe wollte Rötheli nicht nennen. Das Gutachten koste aber weniger als 20 Millionen Franken.

Deals mit Panzerteilen

Ein früheres Kader-Mitglied der Ruag steht im Verdacht, die Firma bei dubiosen Deals mit Panzerteilen um einen zweistelligen Millionenbetrag geschädigt zu haben. SRF sprach von rund 60 Millionen Franken. 2500 Ersatzteile von Panzern, die der Armee gehören, seien in einem Ruag-Lager verschwunden.

Die zu hundert Prozent in staatlichem Besitz stehende Ruag MRO Holding AG hatte Ende 2024 Strafanzeige eingereicht. Laut SRF will das Unternehmen vor Gericht Geld zurückfordern.

Scharfe Kritik aus der Politik

Aus der Politik kamen zum Teil empörte Reaktionen zu den Kosten des Gutachten. «Ich bin schockiert über diese hohe Zahl», sagte etwa SVP-Sicherheitspolitiker Mauro Tuena dem SRF. Der Nationalrat sieht auch die frühere Verteidigungsministerin Viola Amherd in der Verantwortung, die bei der Ruag nicht genau genug hingeschaut habe.